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Солнечная система могла погибнуть от взрыва сверхновой — исследование учёных
Однако в конечном итоге всё обошлось.
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Предполагается, что звёзды рождаются внутри огромных нитей молекулярного газа. Скопления вышеуказанных нитей, название которым концентраторы, формируют массивные звёзды. Такие мощные звёзды, находящиеся неподалёку, могли предопределить в прошлом и судьбу Солнечной системы, попавшей под угрозу воздействия со стороны мощной сверхновой, что стало бы настоящим апокалипсисом.

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Источник изображения: Pixabay

Как информирует общественность ресурс Ars Technica, учёные Национальной астрономической обсерватории Японии под руководством астрофизика Дорис Арзуманян (Doris Arzoumanian) изучили изотопы, обнаруженные в древних метеоритах, и нашли реальные доказательства взрывного конца массивной звезды рядом с нашим Солнцем.

Исследователи обнаружили, что метеориты содержат большое количество изотопов, характерных для сверхновой. Это подтверждает тот факт, что после рождения Солнечной системы где-то рядом с ней взорвалась сверхновая звезда, которая вполне могла бы уничтожить всю жизнь на Земле и планеты вокруг неё, если бы не молекулярная нить из газа и звёздной пыли, откуда и произошла наша звезда.

Причина выживаемости Солнечной системы, согласно исследованиям учёных, состоит в том, что газ внутри нити смог защитить её от взрыва сверхновой и натиска радиоактивных изотопов: основная нить обезопасила молодую Солнечную систему от звёздного ветра и излучения.

Изучение метеоритов показало исследователям, что в них находились включения, возраст которых примерно равен Солнечной системе, вмещающие в себя изотопы, полученные в результате распада короткоживущих радионуклидов (SLR), которые вполне генерируются сверхновыми.

Тогда каким же образом сверхновой не удалось разрушить Солнечную систему? По одной из версий, катастрофический удар был ослаблен молекулярными газами нити, из которой произошло Солнце. Если изотопы из этих давно распавшихся SLR действительно произошли от сверхновых или звёздных ветров, имеющегося «натиска» оказалось недостаточно, чтобы уничтожить Солнечную систему.

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Размер этой гипотетической сверхновой или новорождённой звезды до сих пор не известен, но наука не стоит на месте и, возможно, в обозримом будущем учёные смогут поведать больше информации по данному вопросу.

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#земля #солнечная система
Источник: arstechnica.com
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