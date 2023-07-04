Новинка снабжается четырьмя вентиляторами с ARGB-подсветкой.

Компания Antec явила на суд широкой компьютерной общественности очередную модель корпуса, принадлежащую к доступной линейке AX, сообщается в официальном пресс-релизе, размещённом на страницах ресурса TechPowerUp.

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Компьютерный корпус Antec AX61 Elite, выпускаемый в форм-факторе Mid-Tower, может похвастаться наличием четырёх предустановленных вентиляторов, снабжённых красочной ARGB-подсветкой, боковой панелью, изготовленной из закалённого стекла, а также своей вместительностью: новинка может принять «на борт» до восьми вентиляторов, снабжена семью слотами расширения, парой 3.5-дюймовых отсеков с возможностью их «трансформации» в один 2.5-дюймовый, а также двумя отдельными 2.5-дюймовыми отсеками. Кроме того, в передней части имеется место для установки радиатора типоразмера вплоть до 360 мм.

При своих габаритах в 405 мм x 200 мм x 449 мм корпус совместим с материнскими платами форм-фактора ITX, microATX или ATX, видеокартами длиной до 320 мм и процессорными радиаторами с максимальной высотой до 160 мм. Для удобства прокладки кабелей предусмотрено наличие ниш с правой и левой сторон шириной в 24 и 13 мм соответственно.

Помимо этого, на передней панели имеется пара портов USB 2.0, один USB 3.0, а также аудиоразъёмы для подключения микрофона и наушников.

Источник изображений: TechPowerUp

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Рекомендованная розничная стоимость новинки (с учётом НДС) довольно демократична и составляет 79 евро.