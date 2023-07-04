Как известно, летом прошлого года Intel сообщила о сворачивании разработки своих продуктов под брендом Optane, прекращая дальнейший выпуск новых устройств на основе 3D XPoint, однако даже сейчас спрос на подобного рода модули достаточно высок, о чём свидетельствует недавнее заявление «синей команды» о продлении сроков отгрузки продуктов серии Optane Persistent Memory 100, информирует общественность ресурс Tom's Hardware.
реклама
Источник изображения: Tom's Hardware, Lenovo
Ранее сообщалось, что последние модули Optane Persistent Memory 100 будут отгружены Intel 30 сентября 2023 года, однако теперь «синяя команда» намерена поставлять данные устройства до 29 декабря текущего года. Впрочем, остаётся загадкой, будет ли Intel дополнительно производить новые модули в данный период времени, либо на складах компании до сих пор остаются излишки.
Устройства Intel Optane Persistent Memory 100 в формате DIMM применяются в серверных решениях и могут быть использованы в качестве модулей оперативной памяти, что на фоне их более приятного ценника по сравнению со стандартными «планками» ОЗУ, вероятно, и поддерживает спрос со стороны ряда клиентов.