16-ядерная модель получила целых 192 Мбайт L3-кэша.

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

RTX 3070 за 40 с началом = надо брать

Два года назад AMD продемонстрировала свой первый игровой процессор с памятью 3D V-Cache, который имел в своём распоряжении не 8 ядер, как у вышедшего спустя несколько месяцев Ryzen 7 5800X3D, а целых 12, однако его дебют так и не состоялся: как оказалось, специалисты «красной команды» разрабатывали даже 16-ядерный CPU с дополнительным объёмом кэш-памяти, однако в широкие массы выпустить его так и не решились.

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Как сообщает ресурс VideoCardz, не так давно компания AMD пригласила к себе в гости представителей известного YouTube-канала Gamers Nexus, где продемонстрировала рабочие прототипы игровых процессоров Ryzen 9 5950X3D и Ryzen 9 5900X3D — 16-ядерная модель получила в своё распоряжение целых 192 Мбайт кэш-памяти третьего уровня и функционировала на частотах 3.5/4.1 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как 12-ядерный CPU характеризовался частотной формулой 3.5/4.4 ГГц.

Источник изображений: YouTube, Gamers Nexus

К сожалению, в конечном итоге от выпуска обеих моделей решили отказаться — судя по всему, Ryzen 7 5800X3D, базирующийся на одном чиплете, в играх проявил себя лучше, чем двухчиплетные «соплеменники», а большего от CPU данной категории и не требовалось.

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Стоит отметить, что несколько недель назад в сети появились слухи о скором появлении 6-ядерного 12-поточного Ryzen 5 5600X3D, также основанного на одном чиплете и снабжённого кэш-памятью 3D V-Cache, однако подтверждения этим «утечкам» пока нет — вполне вероятно, что данную модель могла постичь та же участь, что и её 12- и 16-ядерного «сотоварищей».