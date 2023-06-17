Кроме того, новинка может похвастаться заводским разгоном.

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Компания ZOTAC продолжает радовать требовательных геймеров, пополняя ассортимент своей продукции новыми производительными моделями видеокарт: как сообщает ресурс VideoCardz, производитель представил на суд широкой компьютерной общественности новый видеоадаптер с топовым чипом NVIDIA.

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Игровая видеокарта ZOTAC GeForce RTX 4090 PGF является первой представительницей данной серии, основанной на архитектуре Ada Lovelace, и может похвастаться производительной системой охлаждения, отличающейся переработанным дизайном, позаимствованным у модели линейки AMP Extreme AIRO, характеризующейся наличием испарительной камеры и трёх 11-см вентиляторов.

Новинка выполнена в чёрно-белых цветах с добавлением RGB-подсветки в четырёх зонах, которую имеется возможность настраивать при помощи специального ПО. Длина видеоадаптера достаточно внушительна и составляет 38 см, что на 2.5 см больше по сравнению с GeForce RTX 4090 серии AMP.

Подсистема питания видеокарты выполнена по схеме 24+4 фазы, а уровень TDP достигает значения в 525 Вт. Для организации дополнительного питания новинки предназначен один 16-контактный разъём.

Источник изображений: VideoCardz, ZOTAC

Геймерский видеоадаптер отличается заводским разгоном и способен работать на частоте 2580 МГц в «дефолтном» режиме с возможностью повышения до 2625 в режиме ОС путём переключения BIOS.

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Стоимость ZOTAC GeForce RTX 4090 PGF также может поразить воображение: на китайском рынке за новинку просят 17599 юаней, то есть около 206 000 рублей.