Методы защиты от данной напасти тоже есть.

С каждым годом видеокарты становятся всё мощнее и «прожорливее», требуя для укрощения своего «пыла» всё более монструозные системы охлаждения, которые запросто «раздувают» вес видеоадаптера до 1.5-2.5 кг, что естественным образом вызывает некоторые неприятности при эксплуатации и в конечном итоге может стать причиной поломки графического адаптера: так, немецкий специалист KrisFix в своём видео рассказал о слабых сторонах крупных СО на примере видеокарты GeForce RTX 2080 Ti, сообщает ресурс Tom's Hardware.

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Источник изображения: Reddit, The_Chronox

По словам исследователя, одной из основных причин выхода из строя топовых представительниц семейства Turing является потеря соединения чипов памяти в соответствующих местах пайки, что происходит из-за банального провисания или изгиба видеокарты вкупе с постоянным использованием на фоне температурных колебаний, а особенно страдает нижняя часть, где нагрузка проявляется в большей мере — согласно отчёту специалиста, в последнее время из-за этой проблемы выходит из строя всё большее количество RTX 2080 Ti.

Естественно, владельцы более новых моделей могут вздохнуть с облегчением, однако всего через несколько лет эта же участь может коснуться и непосредственно их — не застрахованы ни производительные модели NVIDIA серий GeForce RTX 30 и RTX 40, ни AMD Radeon RX 6000 и RX 7000.

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Впрочем, по мнению источника, подобных проблем можно избежать благодаря использованию специальных держателей или кронштейнов, предотвращающих провисание видеокарты, которыми снабжает свои продукты целый ряд производителей, либо же установке видеоадаптера в вертикальное положение с задействованием специального крепления.