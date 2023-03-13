Настала пора разбивать свои копилки.

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

3080 дешевле 70 тр - цены в рублях пошли вниз

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

Цена 4070 Ti упала ниже 80 тр несмотря на курс

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

3060 ASUS за 30тр как при курсе 62

На фоне неумолимо надвигающегося дебюта доступного игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D ценники на платформу Socket AM5 продолжают своё снижение: как информирует общественность ресурс VideoCardz, комплект из современного процессора, материнской платы и модулей оперативной памяти предлагается одним из заморских ритейлеров менее чем за $500.

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Как стало известно, популярная онлайн-площадка Newegg в довесок к 8-ядерному 16-поточному настольному процессору AMD Ryzen 7 7700X предлагает заполучить материнскую плату ASRock X670E PG Lightning, основанную на топовом наборе системной логике X670E и снабжённую четырьмя разъёмами DIMM DDR5, одним PCIe 5.0 x16, парой PCIe 4.0x16 и подсистемой питания, выполненной по схеме 14+2+1 фазы, а также два модуля оперативной памяти DDR5-6000 (CL36-36-36-96) от G.SKILL серии Flare X5 общим объёмом 32 Гбайт с поддержкой технологии AMD EXPO всего за $499.99.

Источник изображений: Newegg

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Остаётся надеяться, что похожие «аттракционы неслыханной щедрости» будут радовать широкую публику и в дальнейшем, учитывая, что стоимость подобных комплектующих по отдельности пока что заставляет задумываться о целесообразности их покупки.