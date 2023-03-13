На фоне неумолимо надвигающегося дебюта доступного игрового процессора AMD Ryzen 7 7800X3D ценники на платформу Socket AM5 продолжают своё снижение: как информирует общественность ресурс VideoCardz, комплект из современного процессора, материнской платы и модулей оперативной памяти предлагается одним из заморских ритейлеров менее чем за $500.
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Как стало известно, популярная онлайн-площадка Newegg в довесок к 8-ядерному 16-поточному настольному процессору AMD Ryzen 7 7700X предлагает заполучить материнскую плату ASRock X670E PG Lightning, основанную на топовом наборе системной логике X670E и снабжённую четырьмя разъёмами DIMM DDR5, одним PCIe 5.0 x16, парой PCIe 4.0x16 и подсистемой питания, выполненной по схеме 14+2+1 фазы, а также два модуля оперативной памяти DDR5-6000 (CL36-36-36-96) от G.SKILL серии Flare X5 общим объёмом 32 Гбайт с поддержкой технологии AMD EXPO всего за $499.99.
Источник изображений: Newegg
Остаётся надеяться, что похожие «аттракционы неслыханной щедрости» будут радовать широкую публику и в дальнейшем, учитывая, что стоимость подобных комплектующих по отдельности пока что заставляет задумываться о целесообразности их покупки.