Настала пора разбивать свои копилки.

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

3070 Ti за 60 тр - цена как при курсе 68

Intel продолжает кампанию по привлечению интереса к своим игровым графическим адаптерам серии Arc A7, предлагая не только снижение стоимости, но и дополнительные «плюшки» при покупке. Кроме того, как минимум в последнее время компания следит за доступностью своих видеокарт, наводняя рынок всё большим количеством экземпляров, о чём свидетельствует «расследование» специалистов ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: YouTube, Intel Graphics

Сообщается, что британская онлайн-площадка OverclockersUK предлагает приобрести новенькую Arc A750 в исполнении Limited Edition всего за 250 фунтов стерлингов, что является достаточно «вкусным» предложением, учитывая то факт, что даже GeForce RTX 3050, ощутимо уступающая модели «синей команды», оценена в этом же магазине в 299 фунтов стерлингов.

Источник изображения: VideoCardz, OverclockersUK

Ещё один европейский ритейлер в лице французского продавца PC21 выставил цену на видеоадаптер в размере 278 евро — ценник не слишком низкий, однако объёмы имеющихся в наличии экземпляров радуют глаз: запасы Arc A750 Limited Edition у данной онлайн-площадки составляют 1233 единиц, что может косвенно свидетельствовать о «наводнении» европейского рынка со стороны Intel.

Источник изображения: VideoCardz, PC21

При этом после официального снижения стоимости игровую видеокарту Arc A750 в европейской рознице можно без труда найти за 259 евро, а в США — всего за 249 долларов. Ещё больше обрадовать потенциального покупателя может специальная акция от Intel, благодаря которой геймер, купивший заветную игровую модель «синей команды», будет иметь возможность заполучить ПО на общую сумму в $494 совершенно бесплатно.

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Впрочем, без «ложки дёгтя» тоже не обошлось: как отмечает источник, чтобы найти европейского ритейлера, принимающего участие в данной акции, необходимо ещё постараться.