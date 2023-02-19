Уровень производительности предстоящей новинки впечатляет.

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В скором времени AMD намерена явить на суд широкой компьютерной общественности свои новые мобильные процессоры серии Ryzen 7045HX, известные под кодовым именем Dragon Range и предназначающиеся для высокопроизводительных ноутбуков, однако некоторые специалисты уже сейчас имеют возможность протестировать ещё не дебютировавшие официально новинки: как информирует общественность ресурс VideoCardz, одна из предстоящих новинок продемонстрировала свои возможности в популярном тестовом пакете Cinebench R23.

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Источник изображения: AnandTech

Согласно представленным данным, мобильный процессор Ryzen 7 7745HX, оснащённый 8 ядрами/16 потоками с микроархитектурой Zen 4 и функционирующий на базовой частоте в 3.6 ГГц с увеличением до 5.1 ГГц в максимальном режиме, в однопоточной дисциплине бенчмарка Cinebench R23 смог завоевать 1828 баллов, чуть отстав от настольного Ryzen 7 7700 (-4.7 %), имеющего в своём распоряжении аналогичное количество ядер/потоков с максимальной частотой в 5.3 ГГц, однако в многопотоке взял реванш, с результатом в 18606 очков обойдя своего соперника на 1.0 %.

Источник изображения: VideoCardz, Bilibili

Впрочем, учитывая диапазон TDP мобильной модели, варьирующийся в пределах от 45 до 75 Вт, небольшое преимущество над 65-ваттным Ryzen 7 7700 не вызывает особого удивления, в то время как отставание в многопоточном состязании от 16-ядерного 24-поточного Intel Core i9-12950HX всего на 7.2 % действительно поражает.

Что касается противостояния поколений, то и в данном случае Ryzen 7 7745HX оказался на высоте, в однопотоке и многопотоке Cinebench R23 обогнав своего предшественника в лице Ryzen 9 6900HX, наделённого 8 ядрами/16 потоками с микроархитектурой Zen 3+ и частотной формулой 3.3/4.9 ГГц, на 15.8 и 33.7 % соответственно.

Источник изображения: VideoCardz

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Ожидается, что первые ноутбуки, оснащённые мобильными процессорами Ryzen 7045HX, должны поступить в продажу в текущем месяце.