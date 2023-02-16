Энтузиасты, заполучившие в свои руки первые игровые ноутбуки, оснащённые мобильными графическими адаптерами серии GeForce RTX 40, продолжают всесторонне изучать их возможности: как информирует общественность ресурс Wccftech, пользователю Reddit под ником Kelzs удалось добиться неплохих результатов от своего новенького ноутбука Razer Blade 18 с мобильной GeForce RTX 4090 «на борту», цена которого стартует с отметки в $4500.
реклама
Источник изображения: Wccftech
Для своих изысканий пользователь «вооружился» утилитой MSI Afterburner, разогнав мобильную GeForce RTX 4090 на 250 МГц по графическому чипу, а затем протестировал новинку в популярном бенчмарке 3DMark Time Spy, где новинка продемонстрировала результат в 22339 баллов (Graphics score), обогнав топовую десктопную модель прошлого поколения в лице GeForce RTX 3090 Ti на 6.4 %.
Источник изображения: Wccftech, Reddit, Kelzs
А вот догнать настольную RTX 4070 Ti мобильному флагману поколения Ada Lovelace всё же не удалось: новинка отстала от своей «соплеменницы» на 4.5 %. Впрочем, это не вызывает особого удивления, учитывая тот факт, что мобильная GeForce RTX 4090, несмотря на своё название, имеет в своём распоряжении всего 9728 ядер CUDA, более низкие по сравнению с десктопной видеокартой значения тактовых частот, а также стеснена показателем TGP, не превышающим 175 Вт.
Также стоит отметить, что в процессе тестирования энтузиаст столкнулся с троттлингом процессора, в то время как видеокарта проблем с нагревом не испытывала.