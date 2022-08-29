В преддверии грядущего выхода десктопных процессоров AMD Ryzen 7000 и материнских плат, базирующихся на наборах системной логики 600-й серии, разного рода информаторы продолжают снабжать широкую общественность свежими порциями данных: на сей раз, благодаря публикации энтузиаста wxnod, стало известно о планах «красной команды» по выпуску плат для платформы Socket AM5, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: VideoCardz
Исходя из представленного слайда, в ближайшем времени AMD готовится представить как минимум четыре варианта чипсетов 600-й серии: топовые модели материнских плат, основанные на наборах системной логики X670E и X650E, смогут похвастаться наличием разъёмов для установки графических адаптеров и твердотельных накопителей с интерфейсом PCIe 5.0, в то время как продукты на базе «стандартных» чипсетов X670 и X650 смогут предложить только одну опцию — либо слот PCIe версии 5.0 для видеоадаптера, либо для накопителя.
Источник изображения: Twitter, VideoCardz
Как сообщает источник, набор системной логики B650E будет базироваться на одной микросхеме Promontory 21, в отличие от своего старшего «соплеменника» в лице X670E, который получит целых две.
Больше информации касательно будущих новинок AMD должна поведать уже через несколько часов.