Утилита MemTest86, необходимая для тестирования и выявления проблем с оперативной памятью, наверное, известная почти каждому оверклокеру, в обозримом будущем получит весьма полезную функцию, информирует ресурс VideoCardz со ссылкой на сообщение разработчика.
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Сообщается, что в скором времени инструмент диагностики памяти MemTest86 «шагнёт в новую эру», предоставив пользователям возможность наглядно оценить работоспособность ОЗУ, а в случае неисправности точно укажет на сбоящую планку и даже чип.
Впрочем, оценить новую функцию смогут далеко не все энтузиасты, ведь она будет работать только с памятью типа DDR5, причём поддержка для всех производителей пока что не заявляется.
Сам же разработчик тестировал систему с задействованием модулей DDR5-4800 от Crucial, упоминая о работоспособности функции для материнских плат на базе чипсета Z690 в паре с процессорами Intel 12-го поколения и соответствующими модулями памяти типа DDR5, работающими в двухканальном режиме. О доступности данного обновления для DDR4 речи не идёт.
Источник изображений: Twitter, PassMark Software
Необходимо отметить, что уже осенью дебютируют настольные процессоры Intel 13-го поколения и AMD Ryzen 7000 – обе линейки будут поддерживать модули оперативной памяти DDR5, а программа MemTest86 сможет помочь оптимизировать систему, а также узнать о возникших проблемах. Впрочем, о дате внедрения новой функции пока не сообщается, однако можно предположить, что это произойдёт уже в ближайшем будущем.