Похоже, к наводнившим рынок моделям Radeon RX 6500 XT с 4 Гбайт видеопамяти «на борту» вскоре присоединятся и их соплеменницы с увеличенным в два раза объёмом видеобуфера, по крайней мере, на это намекает сообщение представителя компании SAPPHIRE Technology в Twitter, информирует ресурс Wccftech.
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Оказывается, компания собирается порадовать компьютерную общественность, анонсировав выпуск новой компактной модели Radeon RX 6500 XT, которая получит целых 8 Гбайт видеопамяти против 4 Гбайт у модификаций, уже присутствующих на рынке. Кроме того, новинка сможет похвастаться повышенными тактовыми частотами, достигающими значения в 2855 МГц в Boost-режиме, в то время как у 4-гигабайтной соплеменницы данный параметр доходит лишь до планки в 2825 МГц.
Стоит отметить, что «сердцем» новинки является всё тот же GPU Navi 24 с архитектурой RDNA 2, выпускаемый по 6-нм технологическому процессу и наделённый 1024 потоковыми процессорами, а также 16 Ray Accelerators. При этом увеличенный до 8 Гбайт объём видеобуфера никак не сказался на остальных характеристиках подсистемы памяти — модель наделена чипами памяти типа GDDR6 с эффективной частотой 18 ГГц, 64-битной шиной и 16 Мбайт Infinity Cache, в результате чего максимальная пропускная способность памяти достигает значения 144 Гбайт/с, а эффективная — 232 Гбайт/с.
Источник изображений: SAPPHIRE
Уровень энергопотребления новинки также несколько выше по сравнению с официальным TBP – модели требуется 130 Вт, то есть на 23 Вт больше стандартного значения.
Что касается цены SAPPHIRE Radeon RX 6500 XT 8 Гбайт, то, по мнению источника, рекомендованная стоимость новинки должна остановиться в пределах $200.