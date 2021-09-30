Отчаянные времена требуют отчаянных мер.

Ухудшающаяся ситуация на рынке потребительских графических продуктов, связанная с недостатком компонентов для производства и новым витком майнинговой лихорадки с последующим повышением стоимости ряда моделей видеокарт, похоже, заставляет производителей «откапывать» старые и проверенные решения, которые вряд ли заинтересуют добытчиков криптовалют: по информации ресурса PC Watch, уже через несколько дней компания ASUS намерена выпустить очередную модель GeForce GT 730.

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Источник изображения: PC Watch

Как сообщает источник, видеокарта от тайваньского производителя, выпускаемая с задействованием фирменной технологии Auto-Extreme Technology, будет отличаться скромными размерами, что стало возможным благодаря однослотовому исполнению и пассивной системе охлаждения, а также наличием 4 портов HDMI. Новинка вряд ли способна продемонстрировать чудеса быстродействия, поэтому для её подключения предусмотрена лишь одна линия интерфейса PCIe.

В основу GeForce GT 730 от ASUS лёг графический процессор, способный функционировать на частоте 902 МГц в игровом режиме с повышением до 927 МГц в турборежиме. Новинка оснащается 2 Гбайт видеопамяти типа GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и шиной в 64 бит.

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Что касается стоимости новой модели, то она кажется немного завышенной, хотя на фоне сложившейся на рынке видеоадаптеров ситуации это вряд ли удивит компьютерное сообщество — на японском рынке новинка оценена в ~14000 иен (около 9000 рублей). Ожидается, что дебют видеокарты состоится уже через несколько дней, а именно 1 октября.