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Специалисты AMD, ответственные за разработку и поддержку программного обеспечения компании, продолжают радовать обладателей видеоадаптеров «красной команды» очередными улучшениями: так, несколько часов назад вышла свежая версия набора графических драйверов Radeon Software Adrenalin, получившая порядковый номер 21.9.2 и принесшая целый ряд исправлений, а также поддержку для новых игровых приложений.

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Сообщается, что владельцы видеоадаптера AMD Radeon RX 6700 XT с 12 Гбайт видеопамяти «на борту», обновившие графические драйверы до версии 21.9.2, получат ощутимый прирост быстродействия в долгожданном ремастере Diablo II: Resurrected по сравнению с уровнем производительности при задействовании набора драйверов предыдущей версии (21.9.1) — говорится о прибавке вплоть до 13 % при использовании очень высоких настроек качества графики в разрешении 4K.

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Источник изображения: Blizzard

Кроме того, заявлено о добавлении поддержки для тайтлов World War Z: Aftermath и New World, а также об исправлении целого ряда ошибок: устранён баг с пропаданием воды в Hitman 3, решены проблемы с функцией автоматического разгона CPU с задействованием программного обеспечения Radeon для владельцев процессоров серии Ryzen 5000 и видеокарт Radeon 6000, побеждена неполадка с отсутствием секции «Дополнительные показатели ЦП» во вкладке «Производительность» в ПО Radeon Software у некоторых пользователей, а также ликвидирована ошибка совместимости при попытке загрузки ранее сохранённого профиля настроек.

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Более тщательно изучить документацию касательно улучшений и исправлений в наборе графических драйверов Radeon Software Adrenalin 21.9.2 имеется возможность на официальном сайте AMD. Кроме того, на данном ресурсе доступны и ссылки для скачивания новой версии ПО.