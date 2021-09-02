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Несмотря на то, что для рядовых пользователей текущую ситуацию на рынке графических решений вряд ли можно назвать благоприятной, основные производители графических чипов для дискретных видеоадаптеров в лице AMD и NVIDIA, а также несколько десятков их AIB-партнёров только увеличивают объёмы поставок в текущем году, о чём свидетельствует свежий доклад специалистов Jon Peddie Research, размещённый на страницах ресурса VideoCardz.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Согласно представленному отчёту, объёмы поставок графических адаптеров в денежном эквиваленте для AIB-партнёров во втором квартале 2021 года увеличились на 179 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув показателя в 11.8 млрд долларов за квартал.

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Если сравнивать данный показатель с достижениями прошлого квартала, то можно наблюдать снижение на 2.9 %, что, по словам специалистов, является обычным явлением для этого периода. При этом в годовом исчислении рост поставок графических продуктов был продемонстрирован как AMD, так и NVIDIA, причём последней удалось увеличить свою долю по сравнению с предыдущим годом на 2 %, достигнув показателя в 80 %.

Отмечается, что в течение текущего квартала рост объёмов для AIB-партнёров достиг значения в 13.4 % по сравнению с показателями 2020 года, в то время как поставки десктопных процессоров увеличились лишь на 8 % за аналогичный период.

Источник изображений: VideoCardz, Jon Peddie Research

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Специалисты предрекают небывалый рост для рынка графических решений: если в прошлом году объём поставок в денежном исчислении достигал значения в 29.0 млрд долларов, то к 2023 году он может покорить планку в 44.1 млрд долларов. Исследователи отмечают, что, несмотря на некоторый спад интереса к видеоадаптерам со стороны майнеров, продолжающаяся пандемия, рост популярности киберспорта и скорое появление нового игрока в лице Intel окажут положительное влияние на рынок графических продуктов.