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Несколько часов назад в рамках мероприятия Intel Architecture Day 2021 было поведано немало подробностей касательно технических характеристик и некоторых нюансов работы предстоящих процессоров, известных под кодовым именем Alder Lake, сообщает ресурс VideoCardz.

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Прежде всего, Intel напомнила о гетерогенной природе процессоров семейства Alder Lake: в основу новинок, которые будут производиться по технологическому процессу Intel 7, ляжет очередная итерация гибридной архитектуры, предполагающей наличие «больших» и «малых» ядер в составе одного продукта — CPU обзаведутся как производительными ядрами (P-core) с поддержкой технологии гиперпоточности, так и энергоэффективными (E-core), лишённым оной.

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Таким образом, флагманский десктопный процессор Intel 12-го поколения сможет располагать 16 ядрами, 8 из которых будут принадлежать к производительной группе, а остальные 8 — к энергоэффективной, а общее количество потоков будет равно 24. При этом новинки смогут получить до 30 Мбайт кэш-памяти третьего уровня.

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В мобильном же сегменте Intel сможет предложить как CPU, имеющие в своём распоряжении до 6 «больших» и 8 «малых» ядер, так и модели, оснащённые 2 производительными и 8 энергоэффективными ядрами.

Для связи между компонентами предусмотрено три шины, Compute Fabric, I/O Fabric и Memory Fabric, характеризующихся значениями суммарной пропускной способности в 1000, 64 и 204 Гбайт/с.

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Для эффективной работы продуктов с гетерогенной структурой компания наделила свои новые процессоры поддержкой технологии Intel Thread Director, призванной следить за характером нагрузки на каждый поток и оперативно передавать эти данные операционной системе, что подразумевает необходимость наличия поддержки со стороны последней.

Напомнила Intel и о наличии 16 линий PCIe версии 5.0 и 4 линий PCIe 4.0 на стороне CPU, а также 12 и 16 линий PCIe 4.0 и 3.0 от чипсета. Также не стоит забывать о поддержке оперативной памяти DDR5-4800 и DDR4-3200.

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Что касается информации об уровне производительности процессоров семейства Alder Lake, то она, вероятно, способна воодушевить большинство почитателей продукции «синей команды»: как утверждает Intel, конфигурация, включающая в себя 4 энергоэффективных ядра, на 80 % производительнее двухъядерного CPU поколения Skylake с поддержкой гиперпоточности и при этом требует на 80 % меньше энергии на равной частоте, в то время как общий прирост IPC новых продуктов составит внушительные 19 % по сравнению с моделями 11-го поколения.

Источник изображений: VideoCardz, Intel

Без сомнения, внедрение целого ряда новых технологий и столь весомое увеличение производительности новых CPU может помочь Intel потеснить своего основного конкурента на процессорном рынке в лице AMD, тем более, что, судя по имеющейся информации, благодаря дебюту первых моделей семейства Alder Lake уже осенью текущего года, у «синей команды» будет запас в несколько месяцев.