Появились блок-схемы двухчиповых Navi 31, 32 и монолитного Navi 33 для видеокарт Radeon RX 7000
В следующем году компания AMD, как ожидается, намерена представить очередное поколение своих графических адаптеров, в основу которых ляжет архитектура RDNA 3: несмотря на то, что официальной информации по этому поводу не так уж и много, инсайдеры восполняют имеющиеся пробелы, делясь с компьютерной общественностью разного рода «утечками» и слухами — именно на их основании энтузиаст под ником Olrak создал блок-схемы, наглядно демонстрирующие структуру будущих чипов, пишет ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: Wccftech
Согласно имеющимся данным, поколение графических чипов с архитектурой RDNA 3 будет представлено как минимум тремя вариациями – Navi 31, Navi 32 и Navi 33. Впрочем, существуют «утечки» и о четвёртом GPU, именуемом Navi 34 и предназначенном для продуктов начального сегмента, однако его судьба пока туманна, поэтому энтузиаст ограничился представлением лишь первых трёх чипов.
Ожидается, что графические процессоры Navi 31 и Navi 32 получат двухчиповую конструкцию, в то время как Navi 33 останется монолитным, как и его предшественники.
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Предполагается, что флагманский чип в лице Navi 31 обзаведётся 15360 потоковыми процессорами и сможет функционировать на максимальной частоте до 2,5 ГГц, а его уровень производительности будет в 2.5 раза выше по сравнению с быстродействием топового GPU текущего поколения, Navi 21.
Графический процессор Navi 32, предположительно, обзаведётся 10240 потоковыми процессорами и станет основой для моделей среднего ценового диапазона. Кроме того, видеокарты на базе данного чипа получат от 256 до 384 Мбайт Infinity Cache и 192-битную шину.
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Наиболее скромный в представленном списке графический процессор Navi 33, судя по всему, сможет похвастаться 5120 потоковыми процессорами. Новинкам на основе сего GPU приписывается наличие 128-256 Мбайт Infinity Cache и 128-битной шины.
Источник изображений: VideoCardz, Twitter, Olrak
Что касается даты дебюта новых графических продуктов AMD, то, исходя из информации, опубликованной инсайдером Greymon55, данного события стоит ожидать не ранее октября следующего года.
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