Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Модельный ряд процессорных кулеров тайваньского производителя Thermalright пополнился компактной моделью, получившей название Assassin King 120 Mini WHITE ARGB, сообщает ресурс TechPowerUp.

реклама

Внешний вид Assassin King 120 Mini WHITE ARGB весьма элегантен — все компоненты новинки окрашены в белый цвет, в том числе тепловые трубки, рёбра и даже часть основания.

анонсы и реклама Самая дешевая 3060, дешевле нет нигде -25% на RTX 3060 Ti за неделю в Ситилинке 3080 LHR мегадешево в Регарде 3070 Ti MSI Gaming - цена упала на порядок 3090 дешево в XPERT.RU -21000р на 14Tb WD 3070 Ti дешевле 100тр, цена вдвое снижена с анонса <b>RTX 3060 Ti за копейки</b> в XPERT.RU

Новинка имеет в своём распоряжении 120-миллиметровый вентилятор TL-D12W-S, оснащённый гидродинамическим подшипником и ARGB-подсветкой, который способен функционировать на скорости до 1500 об/мин, создавая воздушный поток до 64.87 CFM и статическое давление до 1.53 мм вод. ст. при уровне шума в 25.6 дБА. Управление скоростью вращения реализовано посредством ШИМ.

реклама

Вентилятор закрепляется на алюминиевом радиаторе, снабжённом пятью 6-миллиметровыми медными тепловыми трубками. Взаимодействие с процессором происходит при помощи никелированного медного основания C1100.

Источник изображений: Thermalright

Новинка имеет размеры 120 x 71 x 135 мм, а её вес составляет 980 г. Продукт совместим с сокетами AM4, LGA 1200, LGA 2066, LGA 2011, LGA 2011-3 и LGA 115x. Что касается стоимости новинки, то этой информацией производитель пока не делится.