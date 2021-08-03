Процессорный кулер Thermalright Assassin King 120 Mini WHITE ARGB отличается стильным дизайном
Модельный ряд процессорных кулеров тайваньского производителя Thermalright пополнился компактной моделью, получившей название Assassin King 120 Mini WHITE ARGB, сообщает ресурс TechPowerUp.
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Внешний вид Assassin King 120 Mini WHITE ARGB весьма элегантен — все компоненты новинки окрашены в белый цвет, в том числе тепловые трубки, рёбра и даже часть основания.
Новинка имеет в своём распоряжении 120-миллиметровый вентилятор TL-D12W-S, оснащённый гидродинамическим подшипником и ARGB-подсветкой, который способен функционировать на скорости до 1500 об/мин, создавая воздушный поток до 64.87 CFM и статическое давление до 1.53 мм вод. ст. при уровне шума в 25.6 дБА. Управление скоростью вращения реализовано посредством ШИМ.
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Вентилятор закрепляется на алюминиевом радиаторе, снабжённом пятью 6-миллиметровыми медными тепловыми трубками. Взаимодействие с процессором происходит при помощи никелированного медного основания C1100.
Источник изображений: Thermalright
Новинка имеет размеры 120 x 71 x 135 мм, а её вес составляет 980 г. Продукт совместим с сокетами AM4, LGA 1200, LGA 2066, LGA 2011, LGA 2011-3 и LGA 115x. Что касается стоимости новинки, то этой информацией производитель пока не делится.
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