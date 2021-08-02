На фоне отголосков майнинг-бума GTX 1060 и GTX 1050 Ti остаются наиболее популярными в Steam
Несмотря на ощутимое падение стоимости Bitcoin, популярная среди майнеров, использующих видеокарты для добычи «монеток», криптовалюта Ethereum прочно укрепилась на отметке в районе $2600, и не думая сдавать свои позиции, что в конечном итоге влияет и на ситуацию на рынке графических решений: хотя цены на ряд моделей и устремились вниз, до рекомендованных значений им ещё далековато, поэтому отголоски майнинг-бума, вероятно, будут преследовать геймеров ещё достаточно долго, что подтверждает свежая статистика Steam.
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Источник изображения: NVIDIA
Согласно июльскому исследованию специалистов платформы, старая добрая NVIDIA GeForce GTX 1060 до сих пор остаётся самой востребованной моделью среди игрового сообщества — несмотря на то, что за последний месяц её доля уменьшилась на 0.71 %, она по-прежнему занимает первое место с результатом в 9.17 %.
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Источник изображения: Steam
На второй строчке рейтинга популярности расположилась не менее заслуженная GeForce GTX 1050 Ti — процент систем, оснащённых данной видеокартой, составляет 6.41 от общего числа, при этом всего 0.05 % геймеров отказались от её использования в июле.
Тройку лидеров замыкает хоть и более новая, но всё же морально устаревшая представительница поколения Turing в лице GeForce GTX 1650 — её доля составляет 5.62 %, увеличившись на 0.01 % за прошлый месяц по сравнению с предшествующим ему.
Наиболее востребованная среди геймеров модель производства AMD, Radeon RX 580, даже не вошла в десятку лидеров, расположившись лишь на двенадцатом месте с результатом в 1.73 % и потеряв 0.02 % почитателей за июль.
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Что касается современных видеокарт, то наиболее высоко в рейтинге популярности забралась GeForce RTX 3070 – она оказалась на 14 строчке с показателем в 1.58 % и приростом в 0.06 %, в то время как видеоадаптеров AMD, принадлежащих к линейке Radeon RX 6000, в данном списке не оказалось.
Вполне вероятно, что последующее снижение цен графических адаптеров всё же подтолкнёт ряд геймеров к долгожданному апгрейду, однако сместить с первого места GeForce GTX 1060 будет весьма непросто.
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