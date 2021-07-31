NVMe-накопители WD Black SN850 тестируются на предмет совместимости с PlayStation 5
Несколько дней назад Sony обрадовала владельцев новейшей консоли PlayStation 5, добавив возможность расширения доступной памяти устройства посредством накопителей, вставляемых в слот M.2 — ранее данный функционал отсутствовал несмотря на аппаратные возможности консоли.
реклама
Производители твердотельных накопителей также не остались в стороне: так, буквально вчера о совместимости своего NVMe-накопителя FireCuda 530 с PlayStation 5 заявила компания Seagate, а уже сегодня Western Digital информирует о том, что её SSD WD Black SN850 соответствуют необходимым требованиям, пишет ресурс Wccftech.
Источник изображения: Western Digital
Как утверждает представитель Western Digital, тестирование на предмет совместимости NVMe-накопителей WD Black SN850 до сих пор продолжается, однако, полагаясь на требования, опубликованные Sony, данные устройства полностью совместимы с PlayStation 5.
реклама
Ассортимент твердотельных накопителей WD Black SN850 представлен тремя моделями объёмом 512 Гбайт, а также 1 и 2 Тбайт, а стоимость устройств, снабжённых радиаторами, в США составляет $140, $250 и $430. Скорость последовательного чтения для всех трёх моделей составляет 7000 Мбайт/с, в то время как скорость последовательной записи варьируется от 4100 Мбайт/с для 512-гигабайтного накопителя до 5100 и 5300 Мбайт/с для устройств объёмом 2 и 1 Тбайт соответственно.
Стоит отметить, что некоторые владельцы PlayStation 5 могут собственноручно протестировать консоль на предмет совместимости с накопителями, однако версия прошивки, предоставляющая данную возможность, доступна только ограниченному количеству энтузиастов, участвующих в программе, в то время как остальным геймерам придётся немного потерпеть.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила