Процессоры Intel Alder Lake прошли сертификацию в ЕЭК
Приближающийся дебют очередного поколения процессоров Intel, известных под кодовым именем Alder Lake, становится катализатором появления всё большего количества упоминаний предстоящих новинок в базах данных той или иной организации.
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На сей раз процессоры Intel семейства Alder Lake «засветились» в базе данных Евразийской экономической комиссии, о чём информирует общественность энтузиаст под ником momomo_us: в едином реестре нотификаций было замечено сразу два документа ([1], [2]), относящихся к будущим новинкам, однако конкретная их принадлежность к тому или иному сегменту остаётся загадкой.
Источник изображений: ЕЭК
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Стоит напомнить, что процессоры Intel, относящиеся к семейству Alder Lake и выпускаемые по 10-нм технологическому процессу Enhanced Superfin, получат гетерогенную структуру с сочетанием производительных и энергоэффективных ядер с архитектурами Golden Cove и Gracemont соответственно, количество которых будут достигать восьми для каждого типа.
Источник изображения: Hardwareluxx
Кроме того, новинки обзаведутся поддержкой оперативной памяти типа DDR4 и DDR5, а также смогут похвастаться наличием двадцати линий PCIe версии 5.0, четыре из которых будут предназначены для подключения твердотельных накопителей.
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Ожидается, что дебют процессоров Intel Alder Lake состоится в четвёртом квартале текущего года.
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