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Скорый дебют графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti стал катализатором появления целого ряда «утечек» касательно технических характеристик и уровня производительности предстоящей новинки: на сей раз ресурс VideoCardz со ссылкой на энтузиаста под ником momomo_us и сайт GinjFo делится с общественностью спецификациями кастомной модели, прошедшей валидацию в GPU-Z, не так давно получившей обновление до версии 2.40.0 и поддержку видеокарт RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti.

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Согласно данным утилиты, представленная модель имеет идентификатор производителя 1458, что, по мнению источника, указывает на Gigabyte — видеокарта может относиться к серии Vision, Gaming или Eagle. При этом ПО верно распознало количество блоков текстурирования (TMU) и растровых операций (ROP), коих насчитывается 320 и 112 соответственно.

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Источник изображения: VideoCardz, GinjFo

Кроме того, частоты искомой модели GeForce RTX 3080 Ti также известны: базовая частота GPU составляет 1365 МГц, что не отличается от значения эталонной версии, в то время как максимальная равна 1710 МГц, что указывает на заводской разгон (+45 МГц). Также новинка получила в своё распоряжение 12 Гбайт видеопамяти типа GDDR6X с эффективной частотой 19 ГГц, что благодаря 384-битной шине обеспечивает пропускную способность в 912.4 Гбайт/с.

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Необходимо напомнить, что анонс GeForce RTX 3080 Ti ожидается в последний день мая, в то время как появление на полках магазинов и в обзорах произойдёт в начале июня.