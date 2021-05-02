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В обозримом будущем Intel намерена явить миру очередное поколение своих настольных процессоров, известных под кодовым именем Alder Lake, совместно с которыми дебютируют материнские платы на базе наборов системной логики 600-й серии с новым разъёмом LGA 1700, но разработчики популярной утилиты для диагностики и мониторинга HWiNFO решили не дожидаться сего прекрасного момента, намереваясь добавить поддержку ряда будущих плат уже сейчас.

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Как информирует ресурс VideoCardz, речь идёт о материнских платах на основе чипсета Z690 производства ASUS, в том числе топовых продуктах серии ROG Maximus XIV: их предварительная поддержка должна появиться в грядущей бета-версии ПО.

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Источник изображения: VideoCardz, HWiNFO

Судя по имеющейся информации, материнские платы, базирующиеся на наборах системной логики 600-й серии, обзаведутся поддержкой интерфейсов версий PCIe 4.0 и 5.0, а также оперативной памяти типа DDR4 и DDR5, причём платы на базе чипсета Z690 будут поддерживать свежий стандарт ОЗУ, в то время как младшие продукты будут довольствоваться более старым. При этом об оснащении каких-либо моделей поддержкой сразу двух стандартов оперативной памяти пока не известно.

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Стоит напомнить, что анонс новинок ожидается в третьем квартале текущего года, в то время как их появление на полках магазинов может произойти уже в четвёртом.