Китай осуществил запуск базового модуля для своей новой космической станции
С космодрома Китайской народной республики Вэньчан в южной провинции Хайнань при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" успешно устремился на низкую околоземную орбиту Земли базовый модуль «Тяньхэ», включающий в свою миссию доукомплектацию будущей китайской орбитальной станции "Тяньгун-3" приборно-агрегатным и жилыми отсеками, сообщает издание РБК.
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Источник изображения: CCTV
Современная конфигурация станции "Тяньгун-3" предполагает 11 запусков до конца 2022 года, в связи с чем к базовому модулю дополнительно предусмотрено дооборудование двух суперсовременные лабораторий, а также комфортабельных помещений для работы трёх космонавтов на время, рассчитанное не более, чем на пятнадцать лет.
В данном проекте заложены ещё четыре грузовых рейса, а также четыре вылета пилотируемых аппаратов. После всех запланированных работ станция будет весить более 90 тонн и сможет поддерживать полноценную работу трёх космонавтов на срок не менее 6 месяцев.
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По мнению известного историка космонавтики Александра Железнякова, слова которого приводит ресурс РИА Новости, орбитальная пилотируемая станция КНР «Тяньгун-3», которая, предположительно, будет развернута в 2022 году, идеологически и технически напоминает базовый блок российской станции «Мир», что предполагает возможность того, что именно Россия технически поддерживала космические разработки Китая.
Стоит напомнить, что запуск первой станции «Тяньгун-1» состоялся 29 сентября 2011 г. с космодрома Цзюцюань, находящегося в провинции Ганьсу, а после завершения запланированных задач 2 апреля 2018 г. станция вошла в атмосферу Земли и практически полностью сгорела над Тихим океаном, в то время как «Тяньгун-2» была выведена на орбиту в сентябре 2016 г., а после завершения своей миссии затоплена в марте 2019 г.
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