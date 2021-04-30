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Проект постановления Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении положения об осуществлении просветительской деятельности», являющийся основополагающим в выборе направлений в образовательном процессе нации, как и претензий к исполнителям, обнародованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов 21 апреля 2021 г. для рассмотрения общественностью, вызвал целый шквал критики со стороны российских разработчиков и работников IT-сферы, сообщает ресурс CNews.

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Источник изображения: Pixabay

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Сообщается, что в процессе универсализации данного вида деятельности, включающей в себя интернет-услуги, информационные, аудио- и видеоуслуги, производство веб-порталов и т. д., подразумевается прикрепление согласованного с российскими властями аппарата чиновников, которые смогут разрешать или запрещать любые действия в данной сфере услуг, как то запрет юридическим лицам, являющимся иностранными подданными, вести просветительскую деятельность, либо отказ в работе физическим лицам, имеющим стаж менее двух лет.

Работники IT-сферы бьют тревогу в связи с тем, что ввиду возможной некомпетентности отдельных чиновников, на которых будут возложены функции контроля исполнения законодательной базы в данной отрасли, под удар могут попасть так необходимые для огромной аудитории пользователей услуги лекций, мастер-классов, вебинаров, рассматривающих темы, интересующие многих.

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Негативное мнение в отношении данного законопроекта опубликовала также Счётная палата, выразив мнение, что внедрение проекта может стать причиной целого ряда ограничений.

Таким образом, не только крупные IT-компании России, но и высший орган государственного аудита ставит под сомнение своевременность внедрения данных инициатив.