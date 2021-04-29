Инсайдер поделился фото процессора Intel Sapphire Rapids с 72 ядрами и чиплетной компоновкой
В обозримом будущем Intel намерена явить миру свои новые серверные процессоры Xeon, известные под кодовым именем Sapphire Rapids, а также CPU, относящиеся к HEDT-сегменту, которые, судя по всему, также будут принадлежать к данному семейству. Фотографии инженерных моделей уже пару раз появлялись в новостных сводках, а сегодня ещё один энтузиаст решил порадовать широкую общественность новыми изображениями, разместив их на азиатской площадке bilibili, о чём и сообщает ресурс Hardware Times.
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Как можно заметить, представленный образец серверного процессора Intel Sapphire Rapids, лишённый теплораспределительной крышки, действительно состоит из четырёх чиплетов, каждый из которых, как утверждается, несёт на своём «борту» 18 ядер (в 2.25 раза больше по сравнению с конфигурацией CCD-чиплетов современных продуктов от AMD) — несложно подсчитать, что общее их количество составляет 72.
Источник изображений: Hardware Times, bilibili
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Стоит отметить, что к подобного рода «утечкам» следует относиться с известной долей скептицизма и всецело им не доверять.
Необходимо напомнить, что, судя по имеющимся данным, процессоры Intel семейства Sapphire Rapids будут производиться по 10-нм технологическому процессу Enhanced SuperFin и основываться на архитектуре Willow Cove. Кроме того, новинкам приписывают поддержку оперативной памяти типа DDR5 и интерфейса PCIe версии 5.0.
При этом дебют новинок может состояться как в конце текущего, так и в начале следующего года.
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