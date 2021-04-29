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Вертолёт Ingenuity на данный момент времени успешно отработал полёты по своей запланированной программе, составленной ранее на Земле, и с каждым разом проходил маршрут всё лучше и быстрее, чем ранее, сообщает ресурс CNN.

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При этом преданный спутник Ingenuity, марсоход Perseverance, во время всех полётов вертолёта всегда был рядом на небольшом отдалении, не забывая «документировать» произошедшие события в виде снимков и видео, а также получать данные от Ingenuity, вовремя отправляя их сообществу учёных на Земле.

Например, цветные изображения следов Perseverance на поверхности «Красной планеты» в центре поля Братьев Райт размером 10 на 10 метров были сделаны во время первых двух полётов вертолёта и сразу же переданы на нашу планету, а на представленной фотографии, сделанной во время третьего полёта Ingenuity, проходившего 25 апреля текущего года, с высоты 5 метров можно разглядеть марсоход (в левом верхнем углу), находящийся на отдалении в 85 метров.

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Источник изображений: NASA/JPL-Caltech

Несмотря на «документирование» марсоходом практически всех действий Ingenuity, вертолёт также имеет собственные камеры, как то навигационную, которая с помощью чёрно-белых фотографий, обрабатываемых бортовым компьютером, определяет его координаты на планете, а также цветную, отображающую обзор планеты, над которой он совершает свой недолговременный полёт.

В целом, благодаря слаженным действиям обоих аппаратов исследователи с Земли получают постоянные объёмные сведения о происходящих событиях на Марсе.

К сожалению, уже совсем скоро совместный путь Perseverance и Ingenuity подойдёт к своему логическому завершению: вертолёт проведёт ещё парочку полётов, отведённых ему, а затем завершит свою 31-дневную миссию, чтобы дать возможность марсоходу продолжить изучение Марса.