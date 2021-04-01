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Несмотря на то, что жители многих стран 1 апреля отмечают День смеха, американцы совмещают приятное с полезным, попутно празднуя Национальный день буррито, а бренд Chipotle Mexican Grill, владеющий целой сетью ресторанов в нескольких странах мира, в том числе и в США, совместно со Стефаном Томасом (Stefan Thomas), известным прежде всего благодаря истории с потерянным паролем от кошелька, на котором хранится около 387 миллионов долларов в биткойне, решили организовать оригинальную раздачу призов, приуроченную к празднику.

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Источник изображения: Pixabay

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По информации ресурса PR Newswire, конкурс перекликается с печальным опытом Стефана Томаса: так, на специальном сайте игроку будет предложено отгадать шестизначный пароль от некоего «хранилища», чтобы иметь возможность выиграть приз в биткойнах или бесплатное буррито. При этом количество попыток ограничено десятью, а число призов исчисляется 10000 буррито, 50 наградами по $500 и тремя вознаграждениями по $25000, которые будут выплачиваться в биткойнах.

Источник отмечает, что ранее ни один из ресторанных брендов в США не разыгрывал криптовалюту, поэтому Chipotle стал «первопроходцем», за которым могут последовать и другие компании.