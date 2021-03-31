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NVIDIA продолжает пополнять ассортимент своей продукции не только в настольном, но и мобильном секторе, в скором будущем намереваясь представить две доступные модели видеокарт, предназначенных для ноутбуков, а в распоряжении ресурса Notebookcheck оказались некоторые данные о технических характеристиках предстоящих новинок и их уровне производительности.

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Источник изображения: NVIDIA

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Как сообщает источник, мобильный видеоадаптер NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti обзаведётся 2560 ядрами CUDA, в то время как его младший «собрат» в лице GeForce RTX 3050 будет довольствоваться всего 2048 CUDA-ядрами. При этом обе модели получат 4 Гбайт видеопамяти типа GDDR6 и шину в 128 бит, а пропускная способность памяти будет достигать значения в 88 Гбайт/с.

Уровень TGP новинок сможет варьироваться в широких пределах (от 35 до 80 Вт), что повлияет и на тактовые частоты графических адаптеров: так, в 35-ваттном режиме GeForce RTX 3050 Ti и RTX 3050 смогут функционировать на частотах 1035 и 1057.5 МГц, а в максимальном показатели возрастут до 1695 и 1740 МГц соответственно.

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Что касается непосредственно результатов тестов, то в бенчмарке 3DMark Time Spy и популярном тайтле Shadow of the Tomb Raider (пресет Ultra/Medium) мобильная видеокарта GeForce RTX 3050 Ti смогла обогнать свою предшественницу в лице GeForce GTX 1660 Ti в исполнении Max-Q на 3,2 и 21.1/51.4 %, в то время как GeForce RTX 3050 расправилась с GeForce GTX 1650 Ti, превзойдя свою оппонентку на 33.2 и 25.0/15.4 %.

Источник изображений: Notebookcheck

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Источник отмечает, что новинки предназначены для обеспечения игрового процесса в разрешении 1080p, а также выгодно отличаются от своих предшественниц наличием аппаратной поддержки технологии трассировки лучей и DLSS.