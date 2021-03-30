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Криптовалюты всё больше проникают в жизнь обычных пользователей, не всегда следящих за безопасностью своих устройств и доверяющих данные сторонним компаниям, которые заявляют о беспрецедентных мерах по защите своих клиентов, что порой приводит к плачевным последствиям, как в случае с одним из доверчивых держателей биткойнов на довольно круглую сумму.

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Источник изображения: Pixabay

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Как сообщает издание The Washington Post, не так давно владелец iPhone Филипп Христодулу (Phillipe Christodoulou) решил проверить размер накопленных сбережений, которые он хранит в биткойне на аппаратном кошельке Trezor, для чего скачал в App Store приложение, предназначающееся, как он думал, для этих целей, однако вскоре обнаружил, что его 17,1 биткойна (около 600000 долларов США на тот момент) испарились.

Как оказалось, приложение с рейтингом около пяти звёзд и привычным пользователю логотипом оказалось поддельным и без труда завладело всеми его сбережениями. Впрочем, гнев бывшего владельца кругленькой суммы направлен в большей степени не на злоумышленников, а на представителей Apple.

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По словам Филиппа Христодулу, он потерял доверие к этой компании, которая в итоге должна ответить за произошедшее. Действительно, как отмечает источник, заявления Apple о том, что App Store является самым безопасным и надёжным магазином приложений в мире, на поверку оказываются не соответствующими действительности: по словам специалистов по безопасности, несмотря на то, что все приложения перед публикацией в App Store проходят проверку, злоумышленнику ничего не помешает внести необходимые правки в уже добавленную программу.

Отмечается, что, согласно данным британской компании Coinfirm, кража криптовалют посредством поддельных приложений является привычным делом: с осени 2019 года было выявлено около 7000 подобных случаев.

Естественно, после жалоб Apple удаляет вредоносные приложения из App Store, однако тем пользователям, которые уже лишились своих данных или денег, это уже вряд ли поможет. Остаётся надеяться, что в будущем специалисты компании будут серьёзнее относиться к своим обязанностям, не подвергая клиентов риску.