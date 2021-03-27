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За последние пару лет к нашей планете приближалось несколько потенциально опасных космических тел, среди которых был и крупный астероид (99942) Апофис, однако теперь на одну угрозу (по крайней мере, в 21 веке) стало меньше: как сообщает агентство CNN, Центр изучения околоземных объектов NASA вчера обнародовал радостную новость — Апофис не причинит Земле никакого вреда в течение ближайших ста лет.

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Данное космическое тело — астероид размером в 325 м, периодически сближающийся с орбитой нашей планеты (приблизительно в диапазоне 11-14 апреля и 15-16 октября), был открыт в 2004 г. силами специалистов обсерватории Китт-Пик, находящейся на юго-западе США в штате Аризона, и назван в честь древнеегипетского бога Апопа (в древнегреческом произношении Апофис) — огромного змея-разрушителя, живущего в подземном мире и пытающегося убить Ра (Солнце).

Стоит отметить, что ранее учёные считали, что есть большая вероятность его столкновения с Землей в 2029, 2036 годах и небольшая — в 2068 году.

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5 марта 2021 г. Апофис приблизился к нашей планете на минимальное (17 миллионов километров) расстояние за последние восемь лет. В связи с этим у учёных всего мира, в частности из радиообсерваторий Голдстоун и Грин-Бэнк в США, наблюдающих за движением астероида (99942) Апофис, появилась уникальная возможность с помощью оптических и дополнительных радиолокационных измерений изучить орбиту космического тела и исключить его из списка космических объектов, грозящих столкнуться с Землёй в ближайшие сто лет.