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Несколько дней назад NVIDIA представила свою новую линейку устройств серии Cryptocurrency Mining Processor, специально предназначенных для добычи ряда популярных криптовалют, в том числе Ethereum, поэтому неудивительно, что AMD может готовить ответное решение.

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Источник изображения: AMD

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Так, изучая изменения в очередном патче графического драйвера AMDGPU, предназначенного для ОС семейства Linux, специалисты ресурса Phoronix заметили достаточно интересную деталь: в одном из примечаний к коду упоминается добавление нового экземпляра Navi 12, отличающегося отсутствием поддержки видеокодера Video Core Next.

По мнению источника, подобный продукт, лишённый возможности вывода изображения на уровне драйвера, вполне может предназначаться для нужд майнеров, являясь ответом на устройства конкурирующей стороны в лице NVIDIA. Стоит напомнить, что несколько месяцев назад в коде драйвера Linux был обнаружен ещё один образец, лишённый поддержки VCN и DCN, а именно Navi 10.

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Таким образом, AMD может «убить сразу двух зайцев»: использовать GPU прошлого поколения с архитектурой RDNA для майнерских продуктов, в то время как модели на базе RDNA 2 будут предназначаться геймерам, а также навязать конкуренцию устройствам производства NVIDIA, основанным на чипах поколения Turing и Ampere.

Вполне возможно, что появление достаточного количества майнерских решений на компьютерном рынке позволит успешно побороть дефицит и рост стоимости ряда графических адаптеров, однако это дело не одного месяца, поэтому стоит запастись терпением.