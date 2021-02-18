Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Хватит ли 6 ядер для современных игр — Ryzen 5 5600X против Ryzen 9 5900X в тесте Hardware Times

Стоит ли переплачивать за дополнительные ядра?
[ ] для раздела Блоги
+
Много 3060 Ti в наличии, смотри цены
RTX 3080 в наличии но втрое дороже рек цены
RTX 5000 16Gb подешевела, стоит рассмотреть вместо 3080/3070
RTX 4000 дешевле чем 3060 Ti
RTX 3070 Asus Gaming не особо и дорого в Ситилинке
Много самых дешевых 3070 в Ситилинке
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Вопрос целесообразности покупки более дорогих комплектующих по сравнению с уже имеющимися, без сомнения, интересует большинство геймеров, следящих за тенденциями в мире компьютерного «железа» и выходом новых игр, поэтому тестирование специалистов ресурса Hardware Times явно не станет лишним в данной ситуации.

реклама

Источник изображения: AMD

анонсы и реклама
Хорошая цена на 3070 в Ситилинке
Еще одна 3070 и дешевле
Распродажа памяти в Регарде
32" TV Xiaomi за копейки в Ситилинке
RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам
<b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c)
Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU
Компьютер за 798 000р - смотри что за зверь
4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
-3000р на 240Gb SSD Seagate в Регарде
RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU

Для своих изысканий исследователи использовали двух представителей с архитектурой Zen 3, а именно «народный» Ryzen 5 5600X, обладающий 6 ядрами/12 потоками с частотой 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, и его старшего «соплеменника» в лице Ryzen 9 5900X, наделённого вдвое большим количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,7/4,8 ГГц, а также их предшественников — 6 ядерный 12-поточный Ryzen 5 3600X (3,8/4,4 ГГц) и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3700X (3,6/4,4 ГГц).

Кроме того, тестовая система была снабжена материнской платой X570 Taichi производства ASRock, парой модулей оперативной памяти G.SKILL Trident Z Royal DDR4-3733 общим объёмом 16 Гбайт, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также системой жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73.

реклама

Результаты тестирования в семи современных игровых приложениях в разрешении 1080p продемонстрировали практически идентичный уровень производительности для обеих моделей семейства Vermeer: сколь-нибудь заметное преимущество в разрезе среднего значения кадровой частоты наблюдалось лишь в The Division 2, где Ryzen 9 5900X оторвался от Ryzen 5 5600X на 5.1 %, в то время как в остальных тайтлах разница варьировалась от 0 до 3,5 %.

реклама

Примерно то же самое наблюдалось и в процессе соперничества между Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X, за исключением Ghost Recon Wildlands, где 8-ядерный CPU занял первую строчку, обогнав своего «соплеменника» на 31.1 %.

реклама

В тестах при разрешении 720p, которые, впрочем, интересны лишь с точки зрения оценки уровня производительности процессоров без упора в видеокарту, Ryzen 5 5600X в ряде игр сумел даже превзойти Ryzen 9 5900X, что объясняется тем фактом, что старший CPU содержит в себе два CCX-комплекса, в то время как младший полагается лишь на один. Исключением стала Assassin's Creed Valhalla, в которой 12-ядерной модели удалось оторваться от 6-ядерного CPU на 40.9 %.

Что касается противостояния Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X, то в разрешении 720p ничего не поменялось: модели идут практически вровень, за исключением игры Ghost Recon Wildlands, в которой 8-ядерный CPU традиционно занял первое место, опередив своего 6-ядерного оппонента с архитектурой Zen 2 на 33.1 %.

Источник изображений: Hardware Times

Подводя итог, можно отметить, что для игрового применения AMD Ryzen 9 5900X вряд ли полезен, так как Ryzen 5 5600X демонстрирует практически равный уровень производительности в большинстве игр при ощутимо меньшей стоимости, в результате чего дополнительные средства можно вложить в более мощную видеокарту.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 5 5600x ryzen 9 5900x
предыдущая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
25
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix H470-I Gaming
13
Total War Saga: Troy – тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
5
Битва игровых компьютеров: Core i5-10600KF & GeForce RTX 2070 Super VS Ryzen 5 3600Х & Radeon RX 5700 ХТ
12
Ретроклокинг: доисторический Overclocking
180
Обзор и тестирование комплекта корпусных вентиляторов AeroCool Spectro 12 FRGB
10
Mafia Remastered: тестирование актуальных видеокарт и процессоров с участием Ampere
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
45

Интересные материалы

Ретроклокинг: доисторический Overclocking
13 февраля 2021 180
Обзор и тестирование SSD-накопителя PCIe NVMe WD Black SN850 объемом 2 ТБ
11 февраля 2021 45
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool Gammaxx 400 EX
5 февраля 2021 154
Обзор и тестирование видеокарты Sapphire Nitro+ Radeon RX 6800 XT
4 февраля 2021 57
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
16 февраля 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Участницу конкурса Cyberpunk 2077 забанили за скриншот
36
HUAWEI отказалась выпускать EMUI 11 на 37 смартфонов 2019 и 2020 годов завершив их жизненный цикл
13
Xiaomi Redmi Note 8 Pro упал в цене – Helio G90T, NFC, 4500 мА*ч, Android 11 со скидкой 4000 рублей
10
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
144
На вторичном рынке GeForce GTX 1060 признали лучшей видеокартой для майнинга по сроку окупаемости
21
Владелец магазина ПК занялся майнингом на GeForce RTX 3080 и может отбить вложения за 3-4 месяца
16
AMD почти перестала выпускать видеокарты Radeon RX 6000, а общая доля GPU составляет 2%
46
Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G получил модификацию с 256 ГБ памяти по цене 300 долларов
2
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti с 16 ГБ GDDR6 появилась в списке комплектующих розничного продавца
5
В США отключили заводы Samsung – назревает очередной дефицит чипов памяти, мобильных CPU и GPU
94
Motorola представила дешёвые смартфоны на Android 11 с NFC и ёмким аккумулятором
1
В свежем обновлении Civilization VI даже варвары смогут стать цивилизованной нацией
3
Процессоры Intel Alder Lake получат ощутимый прирост IPC и обгонят AMD Ryzen 5000 — данные инсайдера
69
iPhone SE Plus получит экран Liquid Retina, двойную камеру, NFC и будет стоить от 499 долларов
21
Процессор Alder Lake-S в паре с DDR5 памятью протестировали в Userbenchmark
16
Слух: на BlizzConline всё-таки представят ремастер Diablo II, и называться он будет Diablo II Resurrected
14
Xiaomi официально подтвердила критические проблемы в популярных смартфонах на Android 11
2
Android 12 получит обновленный дизайн Material NEXT
3
Курс Bitcoin достиг заветной отметки в 50 000$ - долгосрочные инвесторы начали избавляться от монет
30
Amazon наконец-то огласила дату выхода своей амбициозной MMORPG New World
10

Популярные статьи

Добыча Эфира на видеокартах может стать невыгодной уже в 2021 – последствия перехода на Ethereum 2.0
95
Как The Elder Scrolls 4: Oblivion играется в 2021 году
56
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
111
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700Х в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
11
Assassin's Creed Valhalla и Assassin's Creed Odyssey: тестирование лучших игровых компьютеров
12
Весенняя распродажа ключей – Windows 10 Pro за 600 рублей
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante 360
25
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
22

Сейчас обсуждают

Asmodeus
03:26
Пчёлы против мёда?
Не все производители видеокарт поддерживают идеи майнинга криптовалют
Вадим Присекин
03:23
А я бы зотак взял, зоденьги нет, платить не за что - за подгоревшие после майнинга карточки.
ZOTAC разозлила геймеров, рекламируя новые карты RTX 3000 White Edition как устройства для майнинга
Sergio Pro
03:15
Как показывает опыт,чем меньше людей делает,тем качественней и интнресней выходит .подождем,увидим..
Анонсирована Farathan — вдохновлённая серией Gothic ролевая игра, которую разрабатывают два человека
Sergio Pro
03:11
Как и отходняк после
Видеокарты по завышенным ценам нерентабельны в майнинге Эфира – выбираем самую выгодную модель
Сергей Vorvort
03:06
Обычно я противник предзаказов но в благодарность Larian Studios за Divinity: Original Sin 1, 2 купил Baldurs Gate 3 заранее. Игра даже в раннем доступе производит отличное впечатление.
Авторы Baldur’s Gate 3 раскрыли детали крупнейшего обновления игры: более 50 тысяч изменений и новый класс персонажа
Игорь Лукин
03:05
Реальные уроки СССР - никогда не допускать к власти балаболов, обещающих всем светлое будущее взамен текущей свободы. Светлое будущее без свободы не бывает. А свободы не бывает без священного права на...
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Игорь Лукин
03:01
1660? 30 минимум
5 причин не поддаваться жадности и не продавать свою видеокарту во время текущего бума майнинга
Bhaal[Triada]
03:01
Пара вкладок браузера перечеркнут все эти страдания с Виндой. Сейчас не 2005 год, когда памяти было 1-2ГБ, она ничего не стоит. В бюджетной мобиле уже 4 DDR4 )
Сравниваем производительность Windows 10 Pro и LTSC - загрузку процессора, ОЗУ и накопителя
Renegade1979
02:58
Это был не социализм даже, если послушать главаря курдских социалистов (а також сепаров-террористов и наркобарыг) Абдуллу Оджалана, так вместо власть советов получилась власть приближенных к партийной...
Крупный производитель видеокарт разозлил геймеров рекламой видеокарт GeForce RTX 30 для майнеров
Бариска Барискин
02:51
Укро-свидетели и их социально-близкие с "радио-свободы", всегда поражали накалом объективности своей "правдыЪ", там даже Геббельс местами - прикуривает: https://www.youtube.com/watch?v=qspky8aYAXM&f...
Мы такого не одобряем: Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 высказались о русофобии
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем