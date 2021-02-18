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Вопрос целесообразности покупки более дорогих комплектующих по сравнению с уже имеющимися, без сомнения, интересует большинство геймеров, следящих за тенденциями в мире компьютерного «железа» и выходом новых игр, поэтому тестирование специалистов ресурса Hardware Times явно не станет лишним в данной ситуации.

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Источник изображения: AMD

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Для своих изысканий исследователи использовали двух представителей с архитектурой Zen 3, а именно «народный» Ryzen 5 5600X, обладающий 6 ядрами/12 потоками с частотой 3,7/4,6 ГГц в базовом/максимальном режимах, и его старшего «соплеменника» в лице Ryzen 9 5900X, наделённого вдвое большим количеством ядер/потоков с частотной формулой 3,7/4,8 ГГц, а также их предшественников — 6 ядерный 12-поточный Ryzen 5 3600X (3,8/4,4 ГГц) и 8-ядерный 16-поточный Ryzen 7 3700X (3,6/4,4 ГГц).

Кроме того, тестовая система была снабжена материнской платой X570 Taichi производства ASRock, парой модулей оперативной памяти G.SKILL Trident Z Royal DDR4-3733 общим объёмом 16 Гбайт, графическим адаптером NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti, а также системой жидкостного охлаждения NZXT Kraken X73.

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Результаты тестирования в семи современных игровых приложениях в разрешении 1080p продемонстрировали практически идентичный уровень производительности для обеих моделей семейства Vermeer: сколь-нибудь заметное преимущество в разрезе среднего значения кадровой частоты наблюдалось лишь в The Division 2, где Ryzen 9 5900X оторвался от Ryzen 5 5600X на 5.1 %, в то время как в остальных тайтлах разница варьировалась от 0 до 3,5 %.

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Примерно то же самое наблюдалось и в процессе соперничества между Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X, за исключением Ghost Recon Wildlands, где 8-ядерный CPU занял первую строчку, обогнав своего «соплеменника» на 31.1 %.

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В тестах при разрешении 720p, которые, впрочем, интересны лишь с точки зрения оценки уровня производительности процессоров без упора в видеокарту, Ryzen 5 5600X в ряде игр сумел даже превзойти Ryzen 9 5900X, что объясняется тем фактом, что старший CPU содержит в себе два CCX-комплекса, в то время как младший полагается лишь на один. Исключением стала Assassin's Creed Valhalla, в которой 12-ядерной модели удалось оторваться от 6-ядерного CPU на 40.9 %.

Что касается противостояния Ryzen 5 3600X и Ryzen 7 3700X, то в разрешении 720p ничего не поменялось: модели идут практически вровень, за исключением игры Ghost Recon Wildlands, в которой 8-ядерный CPU традиционно занял первое место, опередив своего 6-ядерного оппонента с архитектурой Zen 2 на 33.1 %.

Источник изображений: Hardware Times

Подводя итог, можно отметить, что для игрового применения AMD Ryzen 9 5900X вряд ли полезен, так как Ryzen 5 5600X демонстрирует практически равный уровень производительности в большинстве игр при ощутимо меньшей стоимости, в результате чего дополнительные средства можно вложить в более мощную видеокарту.