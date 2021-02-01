Фото полноценного чипа GA106-400 с 3840 ядрами CUDA — он должен был стать основой GeForce RTX 3060
В преддверии скорого дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3060, призванного усилить позиции компании в среднем ценовом сегменте, ресурс VideoCardz раздобыл изображение, на котором красуется чип, предназначавшийся для данной модели, однако впоследствии заменённый на несколько «урезанный».
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Источник изображения: NVIDIA
На представленном изображении можно увидеть ранний инженерный образец, подтверждающий намерения NVIDIA использовать «полный» чип, которым, к сожалению, не суждено было сбыться: данный графический процессор, получивший кодовое имя GA106-400, имеет в своём распоряжении целых 3840 ядер CUDA против 3584 у чипа GA106-300, в итоге и лёгшего в основу десктопной GeForce RTX 3060, при этом внешне они выглядят практически одинаково.
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Вокруг чипа можно наблюдать шесть модулей памяти по 2 Гбайт каждый производства Samsung, а также два незанятых слота — источник предполагает, что благодаря совместимости графических чипов GA104 и GA106 производители могут удешевлять разработку разных моделей видеокарт, адаптируя плату как для GeForce RTX 3060, так и RTX 3060 Ti, использующей модули памяти по 1 Гбайт, а также RTX 3050 Ti, основой для которой, судя по имеющимся данным, станет одна из версий GPU GA106.
Источник изображений: VideoCardz
Определив размеры графического ядра GA106, специалисты ресурса получили его приблизительную площадь, составившую около 276 мм² — чуть поменьше по сравнению со своим предшественником поколения Turing в лице TU116 (284 мм²) и значительно меньше TU106 (445 мм²).
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