Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

В преддверии скорого дебюта графического адаптера NVIDIA GeForce RTX 3060, призванного усилить позиции компании в среднем ценовом сегменте, ресурс VideoCardz раздобыл изображение, на котором красуется чип, предназначавшийся для данной модели, однако впоследствии заменённый на несколько «урезанный».

реклама

Источник изображения: NVIDIA

анонсы и реклама Недорогая RTX 2080 в Регарде дешевле чем 2070 RTX 3070 в продаже по цене круто более 100 000р <b>Обвал цен на семейство Galaxy S20</b> - цены РУХНУЛИ (c) RTX 3070 в XPERT.RU по самым низким ценам 4000р скидка на 1Tb SSD в Регарде RTX 3090 - цены пошли вниз RTX 8000 48Gb скоро не покажется такой уж и дорогой RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Вдвое упала цена на 4Tb IBM RTX 3090 - прошлогодняя цена на остатки в XPERT.RU Игровые видяхи в Compeo.ru - дефицит начинает заканчиваться Остатки RTX 3060 по лучшим ценам в XPERT.RU

На представленном изображении можно увидеть ранний инженерный образец, подтверждающий намерения NVIDIA использовать «полный» чип, которым, к сожалению, не суждено было сбыться: данный графический процессор, получивший кодовое имя GA106-400, имеет в своём распоряжении целых 3840 ядер CUDA против 3584 у чипа GA106-300, в итоге и лёгшего в основу десктопной GeForce RTX 3060, при этом внешне они выглядят практически одинаково.

реклама

Вокруг чипа можно наблюдать шесть модулей памяти по 2 Гбайт каждый производства Samsung, а также два незанятых слота — источник предполагает, что благодаря совместимости графических чипов GA104 и GA106 производители могут удешевлять разработку разных моделей видеокарт, адаптируя плату как для GeForce RTX 3060, так и RTX 3060 Ti, использующей модули памяти по 1 Гбайт, а также RTX 3050 Ti, основой для которой, судя по имеющимся данным, станет одна из версий GPU GA106.

Источник изображений: VideoCardz

Определив размеры графического ядра GA106, специалисты ресурса получили его приблизительную площадь, составившую около 276 мм² — чуть поменьше по сравнению со своим предшественником поколения Turing в лице TU116 (284 мм²) и значительно меньше TU106 (445 мм²).