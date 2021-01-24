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Дефицит продукции и последующее повышение её стоимости присуще не только рынку графических решений, страдающему от очередного бума майнинга и повышения тарифов, но и процессорному: как сообщает ресурс Wccftech, в настоящий момент продукция AMD пользуется огромным спросом, что влияет на наличие и стоимость ряда моделей процессоров «красной команды».

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Источник изображения: AMD

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Как известно, AMD является одним из самых крупных клиентов TSMC, полностью полагаясь на мощности производственного гиганта при выпуске как видеоадаптеров, так и процессоров, однако возможности тайваньского производителя не безграничны, а количество заказчиков довольно велико, поэтому «красной команде» приходится постоянно регулировать объёмы той или иной продукции, но даже это не всегда помогает в борьбе с дефицитом.

По данным источника, количество наиболее популярных среди покупателей процессоров в лице AMD Ryzen 9 5950X и 5900X будет чрезвычайно ограничено и в первом квартале текущего года, что может спровоцировать ещё больший рост цен на данные CPU – в настоящий момент переплата за данные модели может превышать 50 % по сравнению с рекомендованной стоимостью.

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Процессоры прошлого поколения, Ryzen 7 3800X, Ryzen 3 3300X и 3100, также пользующиеся большой популярностью, постигнет та же участь, что и упоминаемые выше модели, однако это и не вызывает большого удивления, ведь данные CPU относятся к устаревшему семейству.

Впрочем, некоторое количество моделей поколения Matisse всё же будет присутствовать на рынке, хоть и в ограниченном количестве — в список «счастливчиков» в первом квартале 2021 года попадут Ryzen 9 3900X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 3600X, Ryzen 5 3400G и Ryzen 3 3200G.

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Что касается желающих приобрести Ryzen 5 5600X и 3600, а также Ryzen 7 5800X, то об их наличии в ассортименте магазинов пока можно не беспокоиться — по информации источника, AMD подготовила достаточное количество данных моделей, которого должно хватить на первый квартал текущего года. Впрочем, даже сейчас эти CPU не слишком подвержены росту стоимости: так, в известной сети компьютерных магазинов «РЕГАРД» Ryzen 7 5800X в OEM-исполнении можно приобрести за 41400 рублей, а Ryzen 5 5600X и Ryzen 5 3600 предлагаются за 34740 и 16340 рублей соответственно.

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Источник изображений: РЕГАРД

Источник полагает, что цены на Ryzen 7 5800X, Ryzen 5 5600X и 3600, благодаря стабильным поставкам, будут снижаться, что не может не радовать потенциальных покупателей.