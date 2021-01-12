Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD представила лучшие мобильные процессоры для геймеров — возможность разгона и повышенный TDP

Компания заявляет о превосходстве своих APU над конкурирующими продуктами.
[ ] для раздела Блоги
+
Цена идет вниз на 3060 Ti в Ситилинке
Ryzen 5600X намного дешевле в Регарде чем везде
98" IPS Samsung за 3 892 400р - смотри что за зверь
Начислено вознаграждение
Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение.

Сегодня в рамках официальной презентации на мероприятии CES 2021 компания AMD явила миру новое поколение своих мобильных процессоров серии Ryzen 5000, а «вишенкой на торте» стали модели с припиской «HX», которые, по мнению «красной команды», являются лучшими мобильными процессорами в мире, предназначенными для нужд геймеров.

реклама

Таких моделей в ассортименте AMD оказалось целых две — Ryzen 9 5980HX и Ryzen 9 5900HX. Оба мобильных процессора основаны на архитектуре Zen 3, имеют в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, 20 Мбайт кэш-памяти, графическую подсистему Vega 8 и различаются лишь тактовыми частотами — старшая модель функционирует на частотах 3,3/4,8 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как её «соплеменница» имеет частотную формулу 3,3/4,6 ГГц.

анонсы и реклама
-40% на HDD Fujitsu в Регарде
75" LG IPS за 4 736 000р - смотри характеристики
Ryzen 5800X за копейки в Регарде
Samsung Z Fold 2 - 180000р в Ситилинке
<b>Цена снижена в 4 раза</b> на популярный планшет
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
<b>RX 6900XT Sapphire - 140 т.р.</b>

Кроме того, AMD снабдила новинки возможностью разгона и увеличенным значением TDP, в результате чего стандартная планка в 45 Вт может быть повышена, что даёт производителям мобильных систем пространство для манёвров.

Что касается уровня производительности новых моделей, то преимущество над соперниками из стана Intel действительно велико: процессор для «лучших игровых ноутбуков в 2021 году», Ryzen 9 5900HX, обогнал топовый Core i9-10980HK в тестовых пакетах Cinebench R20 (1T), Passmark и 3DMark Fire Strike на 14, 37 и 21 % соответственно.

реклама

Мобильные процессоры серии «HS» также найдут своё призвание в мобильных игровых системах. При этом данные продукты отличаются пониженным TDP в 35 Вт, что позволяет существенно экономить заряд батареи. Флагманом серии стал Ryzen 9 5980HS, располагающий 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частоте 3,0 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,8 ГГц в Boost-режиме.

реклама

Достижения Ryzen 9 5980HS также внушают уважение: так, в тестовом пакете Cinebench R20 новинка превосходит представителя семейства Tiger Lake-U, Core i7-1185G7, имеющего в своём распоряжении 4 ядра/8 потоков с максимальной частотой в 4,8 ГГц, и топовый мобильный процессор Core i9-10980HK, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на частоте 2,4/5,3 ГГц, на 1,4 и 16,9 % в однопоточном подтесте, в то время как в многопоточной дисциплине оказывается производительнее на 96,4 и 11,7 % соответственно.

реклама

«Стандартная» же серия мобильных процессоров с суффиксом «H» отличается вполне обычным значением TDP в 45 Вт и слегка повышенными базовыми частотами по сравнению с моделями HS. С полными техническими характеристиками новинок можно ознакомиться в представленной таблице.

Источник изображений: AMD

Дебют ноутбуков, оснащённых новыми мобильными процессорами AMD, ожидается в первом квартале 2021 года.

Начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd ryzen 9 5900hx ryzen 9 5980hx
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
+
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
9
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
51
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Core i3-9350KF в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Ti
9
Обзор и тестирование мини-ПК Intel NUC 9 Extreme Kit NUC9i7QNX (BXNUC9I7QNX1)
20
Battlefield V: тестирование актуальных видеокарт и процессоров
17
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
73
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
24
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Pro 15 UX535L
3

Интересные материалы

Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – январь 2021
7 января 2021 24
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 VS Radeon RX 580 в связке с процессором Core i5-10400F
3 января 2021 26
Cyberpunk 2077: тестирование четырех поколений видеокарт
6 января 2021 43
Игровая индустрия: итоги 2020 года — лучшие игры года и самые интригующие в 2021
7 января 2021 73
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 JetStream OC
4 января 2021 25
Обзор и тестирование корпуса Deepcool Macube 110 и комплекта вентиляторов Deepcool CF120 Plus
2 января 2021 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Epic Games Store: раздача игр продолжается
17
Xiaomi отказала в обновлении 19 смартфонам 2018-2020-х годов – Android 11 и MIUI 12.5 отменены
13
Cyberpunk 2077 лишилась звания самой популярной игры, уступив хиту 7-летней давности
15
Курс Ethereum всего за сутки обрушился на 30% - майнеры-новички терпят огромные убытки
52
Фанаты Cyberpunk 2077 узнали, в какой позе спит главный герой игры
15
Курс криптовалют значительно упал снизив рентабельность майнинга
74
Playstation 5 в Эльдорадо раскупили за час
19
Российским пользователям могут запретить пользоваться интернетом от Илона Маска
53
Xiaomi Mi 10T Pro продолжает дешеветь – флагманский CPU, 108 Мп камера и NFС со скидкой до 6 000р
1
Павел Дуров озвучил преимущества Android над IOS и посоветовал отказаться от техники Apple
6
В поисках сокровищ или где купить RTX 3000 серии
63
Некоторые 6-ядерные Ryzen 5 5600X могут быть разблокированы до 12-ядерного Ryzen 9 5900Х
22
Флагманский Intel Core i9-11900K опережает AMD Ryzen 9 5900X в семи популярных играх
89
Ryzen 3700X начал дешеветь - самый сбалансированный 8-ядерник на рынке с праздничной скидкой 10%
60
Первые тесты мощной дискретной видеокарты Intel Xe Max разочаровывают – GPU уступил GeForce MX350
17
Студент обнаружил 127 биткоинов на своем старом компьютере и продал их за $4.2 миллиона
22
Похоже, действие нового проекта от создателей Mafia III развернётся в фантастическом сеттинге
7
NVIDIA сообщила о стоимости и уровне производительности GeForce RTX 3060
+
TSMC теперь рискует ответить за Huawei перед китайским законом
5
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
10

Популярные статьи

Новогодняя распродажа 2021 – Windows 10 Pro за 7 долларов и скидки до 90%
Выясняем, нужно ли много ядер процессора для типовых задач анализа данных на примере Ryzen
61
Обзор и тестирование процессорной СВО Arctic Liquid Freezer II-420
51
Binned Chips DDR2: отбор чипов памяти под разгон - теория ddr2 667
21
Разбираемся, как упорядочить поток важной информации, которая проходит через ваш ПК или ноутбук
11
Битва игровых компьютеров: Core i7-10700КF & GeForce RTX 2080 Super VS Ryzen 7 3800XТ & Radeon RX 5700 XT
9
Project Cars 3: тестирование четырех поколений видеокарт и процессоров
5
Рецензия на Azure Sheep: Part One Extended - хорошо незабытое старое
1
Репортаж с презентации ноутбуков ROG на CES 2021
+
Обзор Adata XPG Spectrix D60G RGB AX4U360038G14C-DT60/Память сына маминой подруги на отборных B-Die
+

Сейчас обсуждают

regme
23:01
Деск мини от асрок
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
regme
23:00
Посмотрите на форуме в проектах, там есть использование этого кейса в схожих условиях.
Мал, да удал - компактная рабочая станция для back-end разработчика
Inqizitor
18:32
Ничего себе (это если печатно говорить)... Е400 за асусовскую бюджетку? Приехали. А в рознице сколько она стоить будет? На фоне такого беспредела, цена на 5900х опять кажется не такой уж невменяемой. ...
Стала известна стоимость материнских плат ASUS на базе чипсета Z590
Jack Reacher
18:32
RTX 3060 по цене от 329 долларов США Если бы не Маининг совсем не плохо за карту уровня RTX 2070 Super ($499 за нее просили)
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
DiLouk
18:29
Все эти украшения на материнках такой бред. Поставишь башню, воткнешь оперативку и видеокарту. И ничего этого уже не видно.
Стала известна стоимость материнских плат ASUS на базе чипсета Z590
BIs
18:28
Жду пока появиться в России
Xiaomi Mi 10i установил рекорд продаж – доход компании превысил 27 млн долларов
BIs
18:28
Дуров хотел быть Американцем, только его система поимела, как и Машу Бутину( которая толкала американские интересы). Стал на сторону добра)))
Павел Дуров озвучил преимущества Android над IOS и посоветовал отказаться от техники Apple
Lem Brather
18:26
Кто понимает всей этой криптосистеме, а есть предел накачивания картами майнинг? чем больше карт тем меньше вознаграждение на единицу майнинга не станет?
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
BIs
18:25
Интересно. Постоянно пишут, что он вырос, только по сути цена не изменилось. Он вырос потом упал. Все также висит на 34к. Только инвесторы уже начали скидывать биткоин. ЖДем продолжение)))
Биткоин резко подорожал на $6000 после длительного падения
Adam01
18:21
Которых нет
NVIDIA может поднять цены на видеокарты на 30% – стоимость RTX 3070/3060 Ti в РФ продолжает расти
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем