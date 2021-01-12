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Сегодня в рамках официальной презентации на мероприятии CES 2021 компания AMD явила миру новое поколение своих мобильных процессоров серии Ryzen 5000, а «вишенкой на торте» стали модели с припиской «HX», которые, по мнению «красной команды», являются лучшими мобильными процессорами в мире, предназначенными для нужд геймеров.

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Таких моделей в ассортименте AMD оказалось целых две — Ryzen 9 5980HX и Ryzen 9 5900HX. Оба мобильных процессора основаны на архитектуре Zen 3, имеют в своём распоряжении 8 ядер/16 потоков, 20 Мбайт кэш-памяти, графическую подсистему Vega 8 и различаются лишь тактовыми частотами — старшая модель функционирует на частотах 3,3/4,8 ГГц в базовом/максимальном режимах, в то время как её «соплеменница» имеет частотную формулу 3,3/4,6 ГГц.

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Кроме того, AMD снабдила новинки возможностью разгона и увеличенным значением TDP, в результате чего стандартная планка в 45 Вт может быть повышена, что даёт производителям мобильных систем пространство для манёвров.

Что касается уровня производительности новых моделей, то преимущество над соперниками из стана Intel действительно велико: процессор для «лучших игровых ноутбуков в 2021 году», Ryzen 9 5900HX, обогнал топовый Core i9-10980HK в тестовых пакетах Cinebench R20 (1T), Passmark и 3DMark Fire Strike на 14, 37 и 21 % соответственно.

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Мобильные процессоры серии «HS» также найдут своё призвание в мобильных игровых системах. При этом данные продукты отличаются пониженным TDP в 35 Вт, что позволяет существенно экономить заряд батареи. Флагманом серии стал Ryzen 9 5980HS, располагающий 8 ядрами/16 потоками, функционирующими на частоте 3,0 ГГц в базовом режиме с повышением до 4,8 ГГц в Boost-режиме.

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Достижения Ryzen 9 5980HS также внушают уважение: так, в тестовом пакете Cinebench R20 новинка превосходит представителя семейства Tiger Lake-U, Core i7-1185G7, имеющего в своём распоряжении 4 ядра/8 потоков с максимальной частотой в 4,8 ГГц, и топовый мобильный процессор Core i9-10980HK, наделённый 8 ядрами/16 потоками, работающими на частоте 2,4/5,3 ГГц, на 1,4 и 16,9 % в однопоточном подтесте, в то время как в многопоточной дисциплине оказывается производительнее на 96,4 и 11,7 % соответственно.

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«Стандартная» же серия мобильных процессоров с суффиксом «H» отличается вполне обычным значением TDP в 45 Вт и слегка повышенными базовыми частотами по сравнению с моделями HS. С полными техническими характеристиками новинок можно ознакомиться в представленной таблице.

Источник изображений: AMD

Дебют ноутбуков, оснащённых новыми мобильными процессорами AMD, ожидается в первом квартале 2021 года.