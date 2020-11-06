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Дебют настольных процессоров AMD серии Ryzen 5000 к великой радости почитателей продукции «красной команды» наконец-то состоялся, однако право «первой ночи» предоставили лишь обладателям материнских плат, основанных на наборах системной логики 500-й серии, в то время как владельцам систем на базе чипсетов 400-й серии, судя по официальным заявлениям, придётся ждать до начала следующего года.

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Источник изображения: AMD

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Впрочем, счастливая случайность (или неслучайность), похоже, всё же позволит обладателям некоторых материнских плат на чипсетах предыдущего поколения ощутить радость от покупки новенького Ryzen 5000 уже сейчас: так, в распоряжении сайта HKEPC Hardware оказалась beta-версия BIOS для целого ряда системных плат производства ASUS на основе набора системной логики B450.

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Источник изображения: HKEPC Hardware

Несмотря на то, что данная версия предназначена для внутреннего тестирования, проблем с обновлением и дальнейшим функционированием системы у специалистов ресурса не возникло.

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Кроме того, каждый владелец материнской платы ASUS на базе чипсета B450 и новенького процессора Ryzen 5000 может самостоятельно исследовать новую версию BIOS, скачав файл с соответствующим названием платы по ссылке.

Стоит отметить, что скачивание файлов из неофициальных источников и последующая прошивка могут привести к печальным последствиям, а энтузиасты, всё же решившиеся на данные действия, выполняют их на свой страх и риск.