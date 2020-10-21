AMD Ryzen 9 5900X существенно обогнал флагманский Intel Core i9-10900K в тесте Geekbench 4
А также превзошёл своего предшественника в лице Ryzen 9 3900XT.
Скорый дебют настольных процессоров AMD Ryzen 5000 становится катализатором появления всё большего количества результатов тестов в ряде популярных бенчмарков: на сей раз известный энтузиаст TUM_APISAK, поблуждав по базе тестового пакета Geekbench 4, обнаружил там тесты одной из новинок.
реклама
Источник изображения: Geekbench
Исходя из представленных данных, десктопный процессоров AMD Ryzen 9 5900X, наделённый 12 ядрами/24 потоками, функционировавшими на частотах 3,7/4,95 ГГц в базовом/максимальном режимах, смог набрать 7222/51856 баллов в однопоточном/многопоточном состязаниях, что позволило ему обойти флагманский 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K в среднем на 9-12 % соответственно.
Если же сравнить достижения новинки с результатами представителя семейства Matisse Refresh в лице Ryzen 9 3900XT, то новый CPU обходит своего предшественника в среднем на 18-20 % в однопоточном подтесте и 8-12 % в многопоточном.
реклама
Стоит учесть, что результаты единичного тестирования не отражают всей картины в целом, поэтому стоит дождаться официального дебюта новинок, который состоится 5 ноября.
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила