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Скорый дебют настольных процессоров AMD Ryzen 5000 становится катализатором появления всё большего количества результатов тестов в ряде популярных бенчмарков: на сей раз известный энтузиаст TUM_APISAK, поблуждав по базе тестового пакета Geekbench 4, обнаружил там тесты одной из новинок.

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Источник изображения: Geekbench

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Исходя из представленных данных, десктопный процессоров AMD Ryzen 9 5900X, наделённый 12 ядрами/24 потоками, функционировавшими на частотах 3,7/4,95 ГГц в базовом/максимальном режимах, смог набрать 7222/51856 баллов в однопоточном/многопоточном состязаниях, что позволило ему обойти флагманский 10-ядерный 20-поточный Intel Core i9-10900K в среднем на 9-12 % соответственно.

Если же сравнить достижения новинки с результатами представителя семейства Matisse Refresh в лице Ryzen 9 3900XT, то новый CPU обходит своего предшественника в среднем на 18-20 % в однопоточном подтесте и 8-12 % в многопоточном.

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Стоит учесть, что результаты единичного тестирования не отражают всей картины в целом, поэтому стоит дождаться официального дебюта новинок, который состоится 5 ноября.