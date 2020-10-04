Объёма видеобуфера NVIDIA GeForce RTX 3090 хватило для установки Crysis 3 в память видеокарты
Использование оперативной памяти или видеобуфера графического адаптера в качестве обычного накопителя для хранения данных не ново и известно большинству интересующихся данным вопросом энтузиастов, однако появление топовых потребительских видеокарт NVIDIA GeForce RTX 3090, оснащённых 24 Гбайт видеопамяти, открыло разного рода исследователям новые просторы для своих изысканий.
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Так, энтузиастка под ником Strife, la fillette révolutionnaire поделилась с широким компьютерным сообществом результатами своего эксперимента по установке игры Crysis 3 непосредственно в память видеоадаптера — для этого ей понадобилось специальное программное обеспечение, GPU Ram Drive, при помощи которого она смогла создать NTFS-раздел в памяти GeForce RTX 3090, после чего установка игрового приложения на него прошла без проблем.
Кроме того, исследовательница делится своими впечатлениями от игрового процесса: по её словам, загрузка игры происходит чрезвычайно быстро, а значение fps при максимальных настройках графики в разрешении 4K вполне её устраивает. Действительно, на прилагаемом скриншоте можно увидеть, что частота кадров составляет комфортные 75 fps. Стоит учесть, что, помимо искомой видеокарты, тестовая система включала в себя процессор Intel Core i9-9900K.
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Источник изображений: Twitter, Strife, la fillette révolutionnaire
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Естественно, подобные эксперименты носят развлекательный характер, однако опытные оверклокеры всегда могут произвести более точные «замеры» с последующим сравнительным анализом своих систем.
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