Производство видеокарт серии Radeon RX 5700 завершено — данные Cowcotland
Через несколько недель AMD намерена явить широкой компьютерной общественности новое поколение видеокарт, основанных на архитектуре RDNA 2, и, похоже, в преддверии данного события сворачивает производство некоторых моделей текущего поколения, по крайней мере, так утверждает ресурс Cowcotland.
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Источник изображения: AMD
По данным источника, производство графических адаптеров серии Radeon RX 5700 и RX 5700 XT прекращено, причём это касается как эталонных моделей, так и продуктов от партнёров AMD.
Что касается других представительниц поколения Navi, относящихся к сериям Radeon RX 5500 и RX 5600, то их выпуск пока не прекращается. Не менее интересен тот факт, что «ветераны» AMD поколения Polaris в лице графических продуктов Radeon RX 500 также до сих пор остаются в строю.
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Стоит напомнить, что официальный анонс видеокарт AMD Radeon RX 6000 состоится в конце текущего месяца, а именно 28 октября, в то время как появление новинок на прилавках магазинов должно произойти через несколько недель после данного события.
Вполне возможно, что после дебюта новых моделей ряды их предшественниц поредеют ещё больше.
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