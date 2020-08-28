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Несколько часов назад Microsoft анонсировала очередное обновление для графического API DirectX 12, представив полный перечень, описывающий весь набор возможностей для уровня функций DirectX 12_2, сообщает ресурс VideoCardz.

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Источник изображения: MSI

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Стоит напомнить, что уровни функций API DirectX, долгие годы являющегося одним из связующих звеньев между игровыми движками и устройствами в рамках ОС семейства Windows, имеют различный набор технологий и позволяют «отделить зёрна от плевел» — для поддержки того или иного уровня выдвигаются определённые технические требования, что позволяет выделить возможности каждой модели видеоадаптера.

Кроме популярной технологии DirectX Raytracing tier 1.1, обновление включает в себя поддержку Mesh shader, Sampler feedback, Variable shading rate, а также ряд других функций, полный список которых представлен в таблице.

Функция 12_2 мин. Спецификации Требуемая модель драйвера WDDM 2.0

Shader Model 6.5 Ссылка Raytracing tier Tier 1.1 Ссылка Variable shading rate Tier 2 Ссылка Mesh shader tier Tier 1 Ссылка Sampler feedback Tier 0.9 Ссылка Resource Binding Tier Tier 3 Ссылка Tiled Resources Tier 3

Conservative Rasterization Tier 3 Ссылка Root Signature Tier 1.1 Ссылка DepthBoundsTestSupported TRUE Ссылка WriteBufferImmediateSupportFlags Direct, Compute, Bundle

MaxGPUVirtualAddressBitsPerResource 40

MaxGPUVirtualAddressBitsPerProcess 40



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Поддержкой уровня функций DirectX 12_2 будут наделены видеоадаптеры NVIDIA Quadro RTX и GeForce RTX 20 (Turing), RTX 30 (Ampere), готовящиеся графические решения AMD Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2 и предстоящие игровые видеокарты Intel на основе Xe-HPG. Кроме того, специалисты Microsoft тесно работают с известным производителем Qualcomm, поэтому в скором времени обещается и поддержка для платформы Snapdragon.