Уровень функций DirectX 12_2 будет поддерживаться NVIDIA GeForce RTX 20, RTX 30, AMD Radeon RX 6000 (RDNA 2), Intel Xe-HPG и Qualcomm Snapdragon
Несколько часов назад Microsoft анонсировала очередное обновление для графического API DirectX 12, представив полный перечень, описывающий весь набор возможностей для уровня функций DirectX 12_2, сообщает ресурс VideoCardz.
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Источник изображения: MSI
Стоит напомнить, что уровни функций API DirectX, долгие годы являющегося одним из связующих звеньев между игровыми движками и устройствами в рамках ОС семейства Windows, имеют различный набор технологий и позволяют «отделить зёрна от плевел» — для поддержки того или иного уровня выдвигаются определённые технические требования, что позволяет выделить возможности каждой модели видеоадаптера.
Кроме популярной технологии DirectX Raytracing tier 1.1, обновление включает в себя поддержку Mesh shader, Sampler feedback, Variable shading rate, а также ряд других функций, полный список которых представлен в таблице.
|Функция
|12_2 мин.
|Спецификации
|Требуемая модель драйвера
|WDDM 2.0
|Shader Model
|6.5
|Ссылка
|Raytracing tier
|Tier 1.1
|Ссылка
|Variable shading rate
|Tier 2
|Ссылка
|Mesh shader tier
|Tier 1
|Ссылка
|Sampler feedback
|Tier 0.9
|Ссылка
|Resource Binding Tier
|Tier 3
|Ссылка
|Tiled Resources
|Tier 3
|Conservative Rasterization
|Tier 3
|Ссылка
|Root Signature Tier
|1.1
|Ссылка
|DepthBoundsTestSupported
|TRUE
|Ссылка
|WriteBufferImmediateSupportFlags
|Direct, Compute, Bundle
|MaxGPUVirtualAddressBitsPerResource
|40
|MaxGPUVirtualAddressBitsPerProcess
|40
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Поддержкой уровня функций DirectX 12_2 будут наделены видеоадаптеры NVIDIA Quadro RTX и GeForce RTX 20 (Turing), RTX 30 (Ampere), готовящиеся графические решения AMD Radeon RX 6000 с архитектурой RDNA 2 и предстоящие игровые видеокарты Intel на основе Xe-HPG. Кроме того, специалисты Microsoft тесно работают с известным производителем Qualcomm, поэтому в скором времени обещается и поддержка для платформы Snapdragon.
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