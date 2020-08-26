Видеокарты NVIDIA GeForce RTX 30 действительно получат плату V-образной формы и 12-контактный разъём питания — теперь официально (Обновление: добавлено видео)
Нескончаемый поток информации и разнообразных «утечек», предваряющих дебют потребительских графических решений на базе архитектуры Ampere, похоже, и не думает иссякать: на этот раз в распоряжении популярного ресурса VideoCardz оказались достаточно занятные данные, полученные методом извлечения из предстоящего тизера NVIDIA.
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Согласно представленному изображению, видеокарты NVIDIA серии GeForce RTX 30 в исполнении Founders Edition действительно будут основаны на печатной плате неправильной (V-образной) формы. Кроме того, будущие новинки получат 12-контактный разъём питания, фотографии которого были замечены в сети пару дней назад. Впрочем, в комплект поставки должен войти специальный переходник, совместимый с 8-контактными кабелями питания.
Источник изображения: VideoCardz
Источник полагает, что эти данные прежде всего относятся к топовым моделям видеокарт NVIDIA в лице GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Впрочем, через несколько дней компьютерное сообщество узнает обо всех (или почти всех) нюансах новой серии графических адаптеров поколения Ampere — крупное мероприятие NVIDIA, на котором всё тайное станет явным, запланировано на 1 сентября.
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Обновление. NVIDIA поделилась видеороликом посредством своего официального YouTube-канала, в котором специалисты компании рассказали о проблемах, возникающих при создании новых продуктов, в том числе об организации отвода тепла от GPU, а также опубликовали диаграмму воздушного потока и представленное выше изображение печатной платы одной из моделей GeForce RTX 30.
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Источник изображения: YouTube, NVIDIA GeForce
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