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Пару дней назад на страницах форума MacRumors и сайта Reddit стали появляться жалобы ряда счастливых обладателей iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, а также iPhone X: по словам пользователей, их смартфоны постигла не критичная, но достаточно неприятная проблема, а ресурс MacRumors не преминул воспользоваться случаем, чтобы разобраться в хитросплетениях, связанных с данным багом.

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Как утверждают владельцы смартфонов, проблема появляется сразу после разблокировки iPhone и заключается в появлении на дисплее зеленоватого оттенка, при этом некоторые пользователи столкнулись с данным багом при включении Dark Mode и Night Shift, в то время как другие испытали проблемы при минимальном значении яркости.

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Источник изображения: MacRumors

По словам одного из обладателей iPhone 11 Pro, он сталкивается с вышеописанным багом примерно в 25 % случаев, причём по истечении трёх секунд цветовая гамма дисплея приходит к нормальному состоянию.

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Вероятной причиной появления странного бага, по мнению ряда пользователей, могло стать очередное обновление iOS — под ударом оказались версии 13.4.1, 13.5 и 13.5.1. Впрочем, некоторые владельцы смогли побороть эту неурядицу простой перезагрузкой своего смартфона.

Остальным же обладателям iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max и iPhone X остаётся уповать на исправление бага в новой версии программного обеспечения — iOS 13.5.5 уже находится на этапе тестирования, хотя будет ли решена данная проблема в ближайшем будущем, пока остаётся загадкой.