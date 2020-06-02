Дебют настольных процессоров Intel 10-го поколения практически не повлиял на продажи AMD в немецкой рознице
Пару недель назад настольные процессоры Intel 10-го поколения наконец-то появились на полках магазинов, в том числе в ассортименте крупного немецкого ритейлера Mindfactory, однако их дебют практически не повлиял на гегемонию AMD, о чём свидетельствует доклад энтузиаста под ником ingebor.
Согласно предоставленным данным, вкусы немецких покупателей практически не изменились — в разрезе количества реализованных процессоров AMD по-прежнему лидирует с огромным отрывом в 89 %. Впрочем, по сравнению с апрельскими показателями Intel всё же смогла отвоевать пару процентов и теперь довольствуется значением в 11 %. В плане выручки превосходство «красной команды» также безоговорочно и составляет 85 % против 15 % у оппонента.
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Что касается наиболее популярных моделей, то наибольшее предпочтение, как и месяцем ранее, приверженцы AMD отдают процессорам Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X, в то время как в противоборствующем лагере лидерами являются Core i9-9900K и Core i7-9700K.
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рекламаИсточник изображений: Imgur, ingebor
При этом дебют десктопных процессоров Intel, по словам источника, остался практически незамеченным — хотя Core i9-10900K пользовался некоторой популярностью среди покупателей, его запасы быстро закончились, в то время как остальные модели семейства Comet Lake-S большого интереса у потенциальных покупателей не вызвали.
рекламаЕстественно, в будущем в случае появления достаточного количества новых моделей Intel ситуация может измениться, однако столь незначительные майские изменения могут говорить лишь об одном — компьютерное сообщество достаточно прохладно восприняло дебют новых продуктов «синей команды».
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