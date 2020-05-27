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Как известно, несколько недель назад AMD явила миру парочку десктопных процессоров нижнего ценового сегмента, а именно 4-ядерные 8-поточные Ryzen 3 3300X и 3100, призванные навязать конкуренцию недавно дебютировавшим десктопным моделям Intel 10-го поколения семейства Core i3. Специалисты YouTube-канала Jarrod'sTech решили тщательным образом изучить уровень производительности новинок, поделившись своими наработками с общественностью.

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Стоит напомнить, что обе бюджетных модели AMD в лице Ryzen 3 3100 и 3300X получили 4 ядра/8 потоков с частотными характеристиками 3,6/3,9 ГГц и 3,8/4,3 ГГц соответственно, а объём кэш-памяти третьего уровня составил 16 Мбайт.

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При этом топология процессоров несколько отличается: если Ryzen 3 3100 получил по два активных ядра для каждого CCX, то 3300X, выгодно отличаясь от своего «соплеменника», имеет один полностью работоспособный CCX-комплекс с четырьмя ядрами и кэш-памятью «на борту», что положительным образом влияет на межъядерные задержки.

Соперником для моделей «красной команды» выступил младший 4-ядерный 8-поточный процессор Intel в лице Core i3-10100, функционирующий на частотах 3,6/4,3 ГГц. При этом модель обладает существенно меньшим объёмом L3-кэша по сравнению с оппонентами — всего 6 Мбайт.

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Помимо искомых процессоров тестовые системы Intel и AMD включали в себя материнские платы MSI MEG Z490 ACE и ASRock X570 Taichi соответственно. Кроме того, для обеих конфигураций использовались модули оперативной памяти DDR4-3200 (CL14) и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.

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В прикладных задачах и тестовых пакетах преимущество Ryzen 3 3300X над Core i3-10100 было безоговорочным: новинка превзошла своего конкурента во всех состязаниях, в том числе однопоточных.

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В противостоянии со своим «младшим собратом» Ryzen 3 3300X также вышел победителем, однако отрыв в сравнении с результатами модели от Intel в большинстве приложений был значительно меньше.

Что касается спора между Ryzen 3 3100 и Core i3-10100, то и в этом случае новинка от AMD оказывается более производительной в подавляющем большинстве случаев, несколько уступая лишь в однопоточной производительности и рендер-бенчмарке Corona.

В разрезе игровой производительности Ryzen 3 3300X также демонстрирует достаточно неплохие результаты с наибольшим отрывом в популярных дисциплинах Dota 2 и CS:GO — процессор Core i3-10100 уступает своему оппоненту 16,96 % и 15,54 % в разрешении 1080p, 18,37 % и 8,23 % в 1440p соответственно.

А вот в битве между Ryzen 3 3100 и Core i3-10100 последний выходит победителем: в подавляющем большинстве игровых приложений новинка от Intel оказывается впереди своего противника.

По значению энергопотребления для всей системы (111 Вт) и температурным показателям (48 °C) Core i3-10100 находится в выигрышном положении по сравнению со своими соперниками: Ryzen 3 3100 и 3300X потребляют 119 и 143 Вт при нагреве до 49 и 66 °C соответственно.

Источник изображений: Jarrod'sTech

Таким образом, при рекомендованной стоимости в $120 настольный процессор Ryzen 3 3300X выглядит наиболее удачной покупкой как для экономных геймеров, так и для бережливых профессионалов — его соперник в лице Core i3-10100 проигрывает как по стоимости ($122), так и по уровню производительности в большинстве задач. Кроме того, заблокированный множитель и необходимость приобретения материнской платы на базе чипсета Z490 для раскрытия потенциала делают модель от Intel ещё менее привлекательной. Что касается Ryzen 3 3100, то при ограниченном бюджете данная покупка также имеет право на жизнь.