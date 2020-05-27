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Недавние слухи о скором дебюте настольных процессоров AMD Ryzen 3000XT (Matisse Refresh) находят своё подтверждение на страницах популярных бенчмарков: так, в базе данных широко известного тестового пакета 3DMark Fire Strike появилась запись, иллюстрирующая уровень производительности одной из обновлённых моделей.

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Исходя из представленных данных, частотные характеристики десктопного процессора AMD Ryzen 9 3900XT, наделённого 12 ядрами/24 потоками, не претерпели значительных изменений по сравнению с предшественником — новинка функционирует на частоте в 3,8 ГГц в базовом и ~4,7 ГГц (+100 МГц) в максимальном режиме. В дуэте с обновлённой моделью выступила оперативная память DDR4, работающая на частоте 3732 МГц.

В дисциплине, отображающей уровень производительности CPU, представленный образец продемонстрировал не слишком выдающиеся результаты — в паре с высокочастотной памятью процессор смог набрать 29 172 балла (Physics Score), уступив своему основному конкуренту из стана Intel в лице 10-ядерного 20-поточного Intel Core i9-10900K в дуэте с модулями памяти, имеющими равнозначные частотные характеристики, в среднем 2-4 %.

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Источник изображения: 3DMark

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Стоит заметить, что, судя по частотам, представленный образец может относиться к инженерным, поэтому от потребительских моделей можно ожидать большего уровня производительности.

Что касается стоимости Ryzen 9 3900XT, то, судя по имеющимся данным, один из европейских ритейлеров оценил новинку в 545 евро (с учётом НДС), что является серьёзной заявкой на достойное соперничество с Core i9-10900K.