Обновлённый AMD Ryzen 9 3900XT в дуэте с DDR4-3732 оказался чуть позади Intel Core i9-10900K в бенчмарке 3DMark Fire Strike
Недавние слухи о скором дебюте настольных процессоров AMD Ryzen 3000XT (Matisse Refresh) находят своё подтверждение на страницах популярных бенчмарков: так, в базе данных широко известного тестового пакета 3DMark Fire Strike появилась запись, иллюстрирующая уровень производительности одной из обновлённых моделей.
В дисциплине, отображающей уровень производительности CPU, представленный образец продемонстрировал не слишком выдающиеся результаты — в паре с высокочастотной памятью процессор смог набрать 29 172 балла (Physics Score), уступив своему основному конкуренту из стана Intel в лице 10-ядерного 20-поточного Intel Core i9-10900K в дуэте с модулями памяти, имеющими равнозначные частотные характеристики, в среднем 2-4 %.
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Источник изображения: 3DMark
рекламаСтоит заметить, что, судя по частотам, представленный образец может относиться к инженерным, поэтому от потребительских моделей можно ожидать большего уровня производительности.
Что касается стоимости Ryzen 9 3900XT, то, судя по имеющимся данным, один из европейских ритейлеров оценил новинку в 545 евро (с учётом НДС), что является серьёзной заявкой на достойное соперничество с Core i9-10900K.
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