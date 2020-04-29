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Пока гиганты мирового уровня страдают от пандемии коронавируса, компания AMD и не думает вносить какие-либо изменения в свои планы касательно выпуска новых продуктов, о чём на фоне ежеквартальных финансовых результатов делится с широкой общественностью посредством своего официального Twitter-аккаунта.

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Источник изображения: AMD

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Согласно сообщениям представителей «красной команды», дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 и графических решений, основанных на RDNA 2 состоится в срок, а именно в конце текущего года.

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Источник изображения: Twitter, AMD News

Стоит напомнить, что исходя из имеющихся данных, процессоры Zen 3 будут производиться по 7-нм технологическому процессу и отличаться улучшенными частотными характеристиками. Кроме того, ожидается, что новая архитектура ознаменует переход к восьмиядерным модулям ССХ с общей кэш-памятью. При этом число исполняемых инструкций за такт (IPC), согласно смелым прогнозам и ряду «утечек», может увеличиться вплоть до 17 %. А вот роста количества ядер, по-крайней мере в настольном сегменте, пока не ожидается.

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Что касается графических решений, в основу которых ляжет архитектура RDNA 2, то, согласно официальным данным, исходящим непосредственно от представителей AMD, 7-нм новинки получат поддержку технологии Variable Rate Shading (VRS) и трассировки лучей на аппаратном уровне, а также будут отличаться ощутимым ростом показателя производительность/ватт — вплоть до 50 % по сравнению с продуктами предыдущего поколения.

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Источник изображений: AMD

Несомненно, подобная решительность со стороны AMD не может не радовать потенциальных покупателей, тем более, что Intel и NVIDIA и не думают уступать.