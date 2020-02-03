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Несмотря на загадочное молчание со стороны представителей Intel, не торопящихся делиться с компьютерной общественностью подробностями касательно новой линейки десктопных процессоров под кодовым именем Comet Lake-S, новинки то и дело норовят появиться в том или ином тестовом пакете: так, сегодня, благодаря известному энтузиасту momomo_us, в сети появилась информация об уровне производительности одной из ещё не анонсированных моделей, которая была замечена в популярном бенчмарке SiSoftware.

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Источник изображения: SiSoftware

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Исходя из имеющихся данных, процессор Intel Core i5-10500 располагает 6 ядрами с поддержкой технологии гиперпоточности (Hyper-Threading), функционирующими на базовой частоте 3,1 ГГц с повышением до 4,5 ГГц в максимальном режиме. В мультимедийном тесте процессора (Processor Multi-Media) новинка продемонстрировала результат 607.47 Mpix/s, а в дисциплине, измеряющей уровень производительности криптографических вычислений (Processor Cryptography (High Security)), достижения CPU составили 10.58 GB/s. Таким образом, представленная модель уступила своему 6-ядерному 12-поточному конкуренту в лице AMD Ryzen 5 3600X в среднем 4,6 % и 32,6 % соответственно.

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Источник изображения: SiSoftware

Если же сравнить результаты Core i5-10500 с его предшественником Core i7-8700, имеющим те же 6 ядер/12 потоков с частотной формулой 3,2/4,6 ГГц, то новинка оказывается впереди на 10,4 % и 9,3 % соответственно.

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Несомненно, единичные результаты тестов не могут дать полной картины касательно уровня производительности той или иной модели, однако более подробной оценки быстродействия процессоров Intel 10-го поколения придётся ждать ещё несколько недель — судя по имеющейся информации, дебют новинок может состояться либо в марте, либо задержаться до апреля-мая.