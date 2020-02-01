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Энергоэффективный AMD Ryzen 5 4500U выступает практически на равных с десктопным Intel Core i5-8400 в бенчмарке Geekbench

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В начале текущего года в рамках международного мероприятия CES 2020 компания AMD анонсировала свои мобильные процессоры Ryzen 4000 семейства Renoir. В основу новинок легла современная архитектура Zen 2, а количество ядер новых CPU варьируется от 4 до 8. При этом уровень TDP энергоэффективных моделей остановился на отметке в 15 Вт. Топовые CPU уже успели «засветиться» не только на официальных слайдах AMD, но и в ряде популярных бенчмарков, в то время как 6-ядерная модель впервые появилась в популярном пакете Geekbench 5.

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Источник изображения: Geekbench

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Исходя из представленных данных, процессор AMD Ryzen 5 4500U получил в своё распоряжение 6 ядер/6 потоков, функционирующих на базовой частоте в ~2.4 ГГц, что даже несколько выше заявленного значения в 2.3 ГГц, при этом максимальная частота была в «пределах нормы» и не превышала планки в 4.0 ГГц. В однопоточном подтесте новинка смогла получить 1076 баллов, обойдя оппонента из стана Intel в лице Core i5-8400, оснащенного 6 ядрами без поддержки технологии Hyper-Threading, на 2.4 %, а в многопоточной дисциплине ей покорился результат в 4323 очка – на 5.8 % меньше своего соперника. Стоит отметить, что тепловой пакет Ryzen 5 4500U составляет 15 Вт, в то время как значение TDP для Core i5-8400 расположилось на отметке в 65 Вт.

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Средний результат Core i5-8400. Источник изображения: Geekbench

Если же сравнить достижения новинки «красной команды» с результатами его конкурента в лице 15-ваттного Intel Core i7-1065G7, наделённого 4 ядрами/8 потоками, то результаты примерно одинаковые.

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Несомненно, мобильные процессоры Ryzen 4000 демонстрируют определённые успехи в ряде популярных бенчмарков, однако для полноты картины стоит дождаться всесторонних тестов.

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